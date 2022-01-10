Лукашенко отметил основное участие террористов в беспорядках в Казахстане

Основной костяк протестовавших в Казахстане составляли профессиональные террористы. Об этом 10 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, за событиями в Казахстане стоят внешние силы, но не стоит считать причинами исключительно внешний фактор. «Но нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Поэтому необходимо укреплять ОДКБ, спокойно и планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как полагает Лукашенко, ОДКБ важно сохранить оперативность действий и мобильность.

Ранее, в понедельник, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.