В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценивает предварительный ущерб от беспорядков в стране в $2–3 млрд. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила пресс-служба главы государства.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2–3 млрд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента республики.

Свою оценку ущерба Токаев озвучил в ходе переговоров в режиме видеоконференцсвязи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе разговора президент Казахстана подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что на страну была совершена террористическая атака.

«Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», — приводит слова Токаева пресс-служба.

В свою очередь Мишель отметил, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Также он подчеркнул полезность переговоров, которые позволили более подробно узнать о последних событиях в республике. Помимо этого он указал на важность получения достоверной информации на фоне различных интерпретаций происходящего в стране.

Ранее в этот день Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.