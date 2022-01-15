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В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков

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В Казахстане в ходе массовых беспорядков было совершено 20 нападений на медицинские учреждения. Об этом 15 января сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Асель Артакшинова.

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«В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения — пять стационаров, один пункт первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек, пострадало семь медицинских работников и 45 автомашин скорой медицинской помощи, из них четыре автомобиля ремонту не подлежат», — сказала она.

Артакшинова также отметила, что три клиники Алма-Аты «практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно, не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось готовить еду для пациентов».

Она добавила, что в числе обратившихся в медучреждения были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках, а после получения помощи без разрешения покидали больницы.

«Даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», — сказала Артакшинова.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась подтвердил, что среди задержанных во время беспорядков в республике есть иностранцы.

«Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

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