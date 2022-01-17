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В центре Алма-Аты задержали двух вооруженных мужчин

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В центре казахстанской Алма-Аты сотрудники полиции задержали двух вооруженных мужчин, которые, предположительно, участвовали в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков. Об этом сообщила в понедельник, 17 января, пресс-служба МВД Казахстана.

«Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины — активные участники ограблений оружейных магазинов», — отмечается в заявлении.

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Мужчины были задержаны на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, передает Polisia.kz.

У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены из оружейного магазина во время беспорядков.

Ранее в этот день в инфоцентре комендатуры Алма-Аты предложили гражданам добровольно сдать полученное незаконным путем оружие с освобождением от уголовной ответственности. За день до этого начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что участники массовых беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек. Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

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