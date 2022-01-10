Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех нас. Нападение на республики — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).
«События в Казахстане — нападение на страну, акт агрессии», — подчеркнул глава государства.
По словам главы российского государства, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности.
Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.
Президент отметил быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.
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