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Путин назвал актом агрессии события в Казахстане

Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом
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Ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех нас. Нападение на республики — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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«События в Казахстане — нападение на страну, акт агрессии», — подчеркнул глава государства.

По словам главы российского государства, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности.

Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Президент отметил быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

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