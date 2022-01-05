Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности республики. Об этом он сообщил в ходе обращения к нации 5 января.

«С сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана», — сказал он в видеообращении, которое транслируют местные телеканалы.

Ранее пост председателя Совбеза занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В июне 2018 года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

Токаев подчеркнул, что власти намерены действовать жестко в отношении правонарушителей.

Кроме того, по его словам, в результате проходящих в стране погромов, есть жертвы среди правоохранителей. Сам глава государства подчеркнул, что при любых обстоятельствах намерен оставаться в столице и быть «с народом». По его словам, существует тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово и стоят за беспорядками.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе — вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр)

Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для мирного урегулирования ситуации, которая 4 января сообщила о намерении властей вернуть прежние цены.

Однако протесты распространились и на другие казахстанские города. В Алма-Ате начались столкновения протестующих и силовиков. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей к диалогу и не поддаваться на провокации.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, захватили алма-атинскую резиденцию президента.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины. В Нур-Султане, Алма-Ате и еще ряде регионов введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и работе интернета.