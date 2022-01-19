«Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа

«Газпром» сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Об этом заявила на брифинге молдавский премьер Наталья Гаврилица в среду, 19 января.

«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января», — приводит слова Гаврилицы молдавская газета Ziarul de Gardă.

По ее словам, компания «Молдовагаз» не успела собрать деньги, поэтому в среду пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КСЧС).

«Мы обсудим ситуацию и первоочередные меры. В четверг я пойду в парламент Молдавии с запросом о введении чрезвычайного положения в области энергетики. Если это решение будет принято, мы вновь созовем заседание правительства и примем решения в соответствии с условиями ЧП», — добавила премьер.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну также заявил на брифинге, что Кишинев просит «Газпром» разрешить погасить долг за поставленный в январе газ поэтапно. Предлагается внести аванс в размере $38 млн.

По его словам, за январь осталось заплатить еще $25 млн, «Молдовагаз» просила отсрочить этот платеж, но не смогла договориться с российским холдингом. Спыну отметил, что молдавская энергокомпания рассчитывает получить кредит, чтобы погасить эту задолженность.

Накануне Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис.

12 января на заседании молдавской КСЧС было принято решение обратиться в «Газпром» с просьбой отстрочить авансовый платеж за январь. За день до этого Спыну заявил, что обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. Он отмечал, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергокризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на этот энергоноситель составляла $450 за 1 тыс. ку. м, а в январе достигла порядка $646.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Молдавии утвердили новую формулу расчета стоимости, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.