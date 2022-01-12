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Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочки оплаты за газ

Молдавия планирует договориться с «Газпромом» об отсрочке оплаты до конца января
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На заседании молдавской чрезвычайной комиссии по ситуации на газовом рынке было принято решение обратиться в «Газпром» с просьбой отстрочить авансовый платеж за январь, сообщила в среду, 12 января, пресс-служба правительства Молдавии.

Основанием для такого решения стали отчеты «Молдовагаза» и министерства инфраструктуры и регионального развития. Они подтвердили возникшие трудности с полной оплатой счетов поставщику, что связано с повышением цен на газ в январе на фоне сохранения ранее утвержденного тарифа.

«Таким образом, существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с условиями контракта. Поэтому, согласно одному из решений комиссии, «Молдовагаз» будет просить «Газпром» о возможности продления срока оплаты счетов до конца января», — говорится в сообщении.

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На этой неделе урегулировать вопрос с главой «Газпрома» попытался вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Он сообщил, что 10 января говорил по телефону с Алексеем Миллером, попросив у него отсрочки по авансовым платежам. По словам Спыну, до конца недели «Молдовагаз» оплатит «Газпрому» потребленный газ за декабрь, однако для того, чтобы выполнить свои финансовые обязательства по поставкам газа в январе, не хватает около $25 млн.

Он также рассказал, что закупочная цена на газ для Молдавии выросла с $450 за 1 тыс. куб. м в декабре до $646 в январе. Для того чтобы вовремя рассчитаться с «Газпромом», в качестве дополнительной меры «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения тарифа.

«Мы в сложном положении. Газовый кризис не закончился ни в ноябре, ни в декабре. Он закончится, когда на европейском уровне цены окончательно упадут. Газовый кризис — это не кризис Молдовы, а всего европейского пространства, затрагивающего нашу страну напрямую. Люди с обеспокоенностью смотрят на рост тарифов на газ. Мы сделаем всё, чтобы найти альтернативы», — прокомментировал ситуацию Спыну.

В октябре после длительных переговоров российская и молдавская стороны продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для Молдавии — около $430 за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. Однако в будущем кризис неплатежей может повториться.

Представители «Молдовагаза» и «Газпрома» планируют собрать наблюдательный совет для оперативного решения этого вопроса. Встреча должна состояться на следующей неделе.

Тем временем в Европе цены на газ с начала года выросли более чем втрое, побив исторический максимум. По прогнозам аналитиков, кризис продолжит набирать обороты.

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