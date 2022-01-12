Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду вновь поднялась выше $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 12 января.

Цена февральского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до $1010 за 1 тыс. куб. м, или €86 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). С начала торгов стоимость газа выросла более чем на 8%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации и новостей о том, что увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США в Европу.

Цена фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу, лишь небольшая часть газа продается по такой цене, говорил «Известиям» Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России еще 20 декабря.

Как рассказал «Известиям» 10 января Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, прогнозы по поставкам природного газа в Европу можно делать лишь исходя из погоды, поскольку именно она является определяющим фактором в данный момент. Он подчеркнул, что теплая зима немного успокоила наиболее панически настроенных покупателей газа, снизив спрос и цену с аномально высоких $2000 за 1 тыс. куб. м до «все еще высоких» $800–900 за 1 тыс. куб. м.