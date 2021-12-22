Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м впервые за время биржевых торгов. Об этом вечером во вторник, 21 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике росла на 24%, достигая $2,3 тыс. за тысячу кубометров.

В этот же день к 17:30 мск цены январских фьючерсов по индексу TTF составили $2120, что на 23,5% выше расчетной цены 20 декабря ($1716,7).

Ранее во вторник стало известно о приостановке физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию из-за из-за отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря.

Позднее в тот же день обновленные данные Gascade показали начало реверсных поставок газа по «Ямалу — Европе» из Германии в Польшу.

20 декабря сообщалось, что «Газпром» забронировал на январь только 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. В ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка» и до 9,8 млн куб. м в сутки — через станцию «Суджа», но по окончании аукциона оба предложения остались невостребованными.