Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен

Физический поток газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию был приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade на сегодняшний день.

Вместе с тем регулятор сообщает, что реверсные поставки в направлении Польши пока также не начались.

Позднее во вторник обновленные данные Gascade показали начало реверсных поставок газа по «Ямалу — Европе» из Германии в Польшу.

Физический газовый поток в Германию по трубе «Ямал — Европа» формируется как разность между уточненными заявками на прокачку голубого топлива в прямом направлении и в обратном, то есть на реверс в Польшу. Отмечается, что в настоящее время газ по трубе не поступает.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что компания «Газпром» не забронировала на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа».

Также холдинг не стал заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе следующего года. Как уточнялось, в ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка», а также до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа», однако по окончании аукциона оба предложения так и остались невостребованными.

Одновременно с этим сообщалось, что на январь 2022 года «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

Газопровод «Ямал — Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.