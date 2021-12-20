Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Экономика
ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей
Мир
МИД заявил о принуждающих РФ к радикальным шагам действиях Украины
Мир
СК Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза
Общество
Жалобу прокуратуры на приговор экс-главы Раменского района рассмотрят 23 декабря
Мир
Британские ученые признали «Омикрон»-штамм менее опасным для легких
Общество
В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением
Авто
Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах
Общество
Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

«Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину в январе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Газпром» в понедельник, 20 декабря, в ходе аукциона не стала заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе следующего года. Об этом свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис
Эксперты прогнозируют рост цен на топливо и не исключают остановку промышленных предприятий

Отмечается, что в ходе аукциона «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка» и до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа», однако они не были востребованы.

Стало известно, что «Газпром» забронировал на январь только 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу.

Кроме того, в декабре компания заказывала мощности по прокачке газа по Ямал — Европа посуточно. При этом объем бронирования объемов транзита падал с 17 декабря, когда «Газпром» снизил бронь транзитных мощностей с 31,4 млн куб. м в начале недели до 26,8 млн куб. м.

Также объем прокачки топлива 18 декабря снизился до 5,2 млн куб. м, а 19 декабря он составил 4,2 млн куб. м.

Ранее, 2 ноября, «Газпром» отказался бронировать допмощности транзита газа на первый квартал следующего года.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Ямал — Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021