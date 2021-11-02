«Газпром» отказался бронировать доптранзит через Украину на I квартал 2022 года

Компания «Газпром» во вторник, 2 ноября, в ходе аукциона не стала бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на I квартал 2022 года. Это следует из данных Regional Booking Platform (RBP).

Так, «Оператор ГТС Украины» выставил на аукцион транзитные мощности на I–III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Предполагалось, что транзит дополнит действующее бронирование в соответствии c долгосрочным контрактом на 40 млрд куб. м в год (около 109,5 млн куб. м в сутки).

Однако предложение осталось невостребованным. Кроме того, не стала компания бронировать и дополнительные мощности на транзит через Польшу.

Днем ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его данным, 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон отметил, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

26 октября глава компании рассказал, что Украина предложила России продлить газовый транзитный контракт уже сейчас и не ждать истечения срока действующего соглашения в 2024 году. По его словам, Киев готов подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, подчеркнул глава государства.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.