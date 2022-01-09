Куда это погодится: как аномальное тепло спасло Европу от газового коллапса

Наступивший новый год преподнес Европе самый настоящий подарок, который только могли ждать жители Старого Света в условиях газового кризиса. Из-за аномально теплой погоды в дефиците временно оказалось не голубое топливо, а белый снег. Фьючерсы на газ в начале года тестировали отметку $800 за тысячу кубометров, и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Однако эксперты напоминают, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Хотя с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, указали специалисты.

Загар в январе

В новогоднюю ночь в некоторых европейских странах температура воздуха превышала +24°C . Теплее всего было в Испании — там наблюдалась почти летняя погода. К примеру, на севере страны в городе Бильбао столбик термометра показывал +24,7 °C, писала The Guardian.

Неподалеку от Мадрида зафиксировали +22,7 °C, а в соседней Авили — +20,2 °C. Такая температура зимой стала абсолютным максимумом с начала ведения наблюдений. Погода била рекорды в Британии, Франции, Италии, Испании.

На побережьях открывали купальный сезон, а вот горнолыжный в некоторых регионах был под угрозой. В Альпах не только настоящий, но и искусственный снег в дефиците. Виной тому массы теплого воздуха, которые пришли из Карибского бассейна и Северной Африки и подняли градусы над всей Западной Европой.

Куда это погодится Мадрид, 31 декабря 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez

Погодная аномалия спасла жителей Старого Света от газового коллапса, который предрекали многие отраслевые эксперты . Фьючерсы на газ в Европе в предновогодний вечер дешевели более чем на 20%, в ходе торгов и цены впервые с 10 ноября падали ниже $800 за тысячу кубометров, свидетельствовали данные ICE Futures.

Стоимость февральских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, снижались до минимального значения в $765,3, потеряв 25% ниже расчетной цены днем ранее . Ниже отметки в $800 показатель опустился впервые с 10 ноября. Последний час торгов уходящего года фьючерсы торговались в диапазоне $780–850. И это при том, что 21 декабря они достигали исторического максимума в $2190,4. 7 января торги закрылись на отметке $976,47 за тысячу кубометров.

Небольшая добавка

Но не только погодные аномалии оказали влияние на снижение газовых цен. Первое «потепление» на рынке пришло с информацией о том, что в Европу перенаправляются СПГ-танкеры, идущие в Азию , напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Уже после католического Рождества стало известно, что в Европу направилось порядка 20 танкеров с американским газом, а еще 14 следовали в ЕС в ожидании окончательного распоряжения. Кроме того, в Европе увеличилась выработка электроэнергии на ветряных электростанциях, — сказала эксперт.

Куда это погодится Ветряной энергетический парк «Одерворланд» в восточной части земли Бранденбург, Германия Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul

Объем газа, который поступал на американские СПГ-заводы в декабре, вышел на рекордный уровень . Соединенные Штаты вышли на максимальную мощность переработки СПГ, достигнув соответствующих объемов в районе 423,73 млн кубических метров в сутки. Согласно данным Refinitiv, в Европе сохраняется крайне высокий спрос на голубое топливо, поэтому США увеличили экспорт сжиженного природного газа именно в этот регион. В декабре стране удалось обновить исторический рекорд по поставкам.

Ожидается, что в порты Бельгии, Нидерландов и Великобритании в январе прибудут еще порядка 30 кораблей-газовозов . 13 из них должны приплыть из Соединенных Штатов.

— Не исключено, что Европа пройдет нынешний отопительный сезон без значительных потрясений, которые ранее прогнозировались, и дополнительные объемы газа ей не понадобятся. Кроме того, в начале нынешнего года ожидается ввод новых мощностей по сжижению газа в США, а также восстановление работы норвежского завода в Хаммерфесте, — сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Это приведет к появлению дополнительных объемов предложения, хотя пока относительно скромных, добавил он.

Куда это погодится Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Но даже $700–800 за тысячу кубометров — очень высокие цены для нормальной работы промышленности Европы , подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

— Если предположить, что «Северный поток – 2» будет запущен в ближайшее время, то газовые котировки существенно припали бы , — заметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Дьявол в деталях

В дальнейшем многое будет зависеть от погоды — от ветра, от снега, будет ли он засыпать солнечные панели . А впереди еще много дней зимы, и в случае похолодания цены взлетят , сказал Станислав Митрахович.

С ним согласен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Куда это погодится Фото: ТАСС/EPA/YOUSSEF BADAWI

— Даже $700 — это выше (и значительно) стоимости газа за всю историю спотовой торговли в континентальной Европе до сентября прошлого года . Ценовая динамика на споте будет очень сильно зависеть от погоды. Пока зима в Европе достаточно мягкая, а высокие цены подорвали спрос в промышленном секторе и заставили еще активнее экономить газ на уровне домохозяйств, — подметил эксперт. — В результате в начале 2022 года в течение нескольких дней в ПХГ Европы наблюдался рост запасов, что беспрецедентно для середины зимы. Заморозки вернут цены к росту, а продолжительное похолодание во второй части отопительного сезона создаст риски реального физического дефицита газа, особенно без запуска «Северного потока – 2» и увеличения контрактов на импорт из России .

С началом работы газопровода стоимость газа может вернуться к уровням первой половины 2021 года, добавила Екатерина Косарева.