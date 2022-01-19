Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП из-за газа

Правительство Молдавии в среду, 19 января, приняло решение попросить парламент ввести режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике. Об этом сообщила на заседании кабмина премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству ввести режим ЧП на территории всей страны из-за ситуации в энергетике, поскольку «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж за январь. Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен», — уточнила Гаврилица.

По ее словам, в случае если парламент одобрит эту просьбу, то в четверг снова соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. Заседание, как отметила премьер-министр, будет создано для того, чтобы обсудить дальнейшие действия по обеспечению страны газом.

Ранее в этот день Гаврилица рассказала о том, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

Во вторник вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.