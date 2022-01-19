В бундестаге оценили ситуацию с возможным прекращении поставок газа в Молдавию

«Газпром» и Молдавия найдут мирное решение ситуации с непогашенным долгом за поставки газа. Такое мнение в среду, 19 января, в беседе с «Известиями» выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

«Отмечу, что Молдавия еще не выполнила свои платежные обязательства перед «Газпромом» по поставкам газа, осуществленным в октябре и ноябре, и, вероятно, существует непогашенный остаток. <…> Я уверен, что между сторонами будет найдено мирное решение для урегулирования ситуации с непогашенными суммами и будущими поставками», — подчеркнул он.

Ранее в этот день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала о том, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. По ее словам, молдавская компания не успела собрать деньги, поэтому в среду пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КСЧС).

Вице-премьер страны Андрей Спыну также заявил, что Кишинев просит «Газпром» разрешить погасить долг за поставленный в январе газ поэтапно. Предлагается внести аванс в размере $38 млн.

За январь осталось заплатить еще $25 млн, отметил он, добавив, что «Молдовагаз» просила отсрочить этот платеж, но не смогла договориться с российским холдингом. Вице-премьер указал на то, что молдавская энергокомпания рассчитывает получить кредит, чтобы погасить эту задолженность.

Накануне Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис.

12 января на заседании молдавской КСЧС было принято решение обратиться в «Газпром» с просьбой отстрочить авансовый платеж за январь. За день до этого Спыну заявил, что обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. Он отмечал, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергокризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на этот энергоноситель составляла $450 за 1 тыс. ку. м, а в январе достигла порядка $646.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Молдавии утвердили новую формулу расчета стоимости, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка.