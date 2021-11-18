ПМР-тест: Украина и Молдавия не пропускают вакцины в Приднестровье

Приднестровье просит международных посредников повлиять на молдавские власти, запрещающие поставку «Спутника V». Киев и Кишинев не пропускают грузы для Тирасполя. Президент Майя Санду обещает снять блокаду региона, но пока она только усиливается. Подробности — в материале «Известий».

Без подвижек

« В ходе визита [президента непризнанной ПМР] Вадима Красносельского в Москву достигнута договоренность о выделении республике 200 тыс. доз вакцины для 100 тыс. граждан. Поставка будет осуществляться в два этапа — по 100 тыс. доз. Это разделение связано в том числе с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт», — сообщили в Тирасполе.

Документы на оформление поставок были направлены в Агентство по лекарствам Молдавии еще 27 октября. Обычно такие заявления рассматривают в течение двух недель. «9 ноября этот вопрос поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Подвижек нет. Вадим Красносельский поручил министерству иностранных дел ПМР активно включиться в решение этой проблемы, проинформировать о сложившейся ситуации российских коллег и участников формата «5+2». Есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного Приднестровью для борьбы с распространением коронавируса », — опасаются власти непризнанной республики.

Россия предоставила «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. О поставках Красносельский договорился с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. С ним также встречалась молдавский лидер Майя Санду. «Президент [Санду] заверила меня, что никакой блокады не будет», — отметил тогда Козак.

ПМР-тест Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Но в Тирасполе уже тогда предупреждали, что Молдавия и Украина готовят ограничения для автомобилистов из непризнанной республики при выезде за границу. В Приднестровье также отмечали, что переговоры по урегулированию буксуют, а Кишинев не выполняет подписанные соглашения.

Сейчас блокада ПМР лишь усиливается. Молдавским властям в этом помогает Украина, запрещающая въезд в непризнанную республику и выезд из нее. 1 октября стало известно, что Киев останавливает на пропускном пункте «Кучурган–Первомайск» машины, зарегистрированные в Приднестровье.

За месяц до этого украинский кабинет министров решил пропускать на территорию страны только «автомобили с нейтральными номерами и другие транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдавии».

В списках не значится

В прошлом году Россия направила в Молдавию и Приднестровье 172 тыс. доз препарата «Спутник V». У населения вакцина пользовалась большим спросом. Кишинев начал с Москвой переговоры о закупке миллиона доз препарата, но осуществить это не удалось. К власти в конце 2020 года пришло прозападное правительство, начавшее закупать европейские вакцины.

Еще в июне Санду предлагала выделить Приднестровью вакцины от коронавируса, в том числе и из объемов, закупленных в России. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы позаботиться о гражданах Молдавии, независимо от того, на каком берегу они живут», — говорила она тогда, отмечая, что «активное сотрудничество Кишинева с Тирасполем в борьбе с пандемией началось еще весной 2020 года». По решению молдавского минздрава ПЦР-тесты на коронавирус проверяли в лабораториях Кишинева. На левый берег Днестра переправляли защитное оборудование для врачей.

Вадим Красносельский благодарил молдавского президента за помощь в профилактике и борьбе с пандемией. По его словам, 10% от всех вакцин, направляемых зарубежными странами в Молдавию, поступали в Приднестровье. «Это хороший пример гуманитарного взаимодействия», — сказал он тогда. Но с тех пор ситуация изменилась. На сегодняшний день привиты 25% населения Приднестровья. Дальнейшие поставки вакцины блокируют.

Кишинев продолжает получать из ЕС вакцину Pfizer/BioNTech. В минздраве республики сообщили, что будут распределять препарат по всем пунктам вакцинации в Молдавии. Приднестровья в этом списке не оказалось. Тем временем число случаев заражения коронавирусом в регионе растет.

Давление растет

Политика молдавских властей в отношении Тирасполя довольно непоследовательна , отмечает в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

— Если Санду считает Приднестровье территорией своего государства, то надо помогать своим людям и разрешить поставки вакцины. Если же она не относит этот регион к своей стране, но хочет получать газ по льготной цене, то все равно надо отменить блокаду. Неразумно ссориться с Россией в преддверии зимы и накануне начала отопительного сезона. Кишиневу помогает Киев. Украина в ближайшие годы будет занимать позицию — как доставить Москве больше неприятностей, а будет ли от этого хорошо самому Киеву, уже неважно , — отмечает политолог.

По мнению Дмитрия Офицерова-Бельского, старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, прозападные силы в Молдавии уверены, что они пришли всерьез и надолго.

— Не исключаю, что так оно и есть. Поворота в сторону России, скорее всего, уже не будет. Цель молдавских властей — объединение с Румынией. Но это невозможно, пока Приднестровье самостоятельно. Решить эту проблему можно единственным путем — объединения левобережной и правобережной частей Молдавии в унитарное государство. В Кишиневе всегда отрицают возможность федерализации, — рассказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что Молдавия стремится вступить в ЕС при помощи объединения с Румынией.

— Если в Приднестровье всё будет хорошо, никакого объединения с Молдавией не будет. Единственный вариант — блокировать регион со всех сторон, это можно сделать и не своими руками. У Украины плохие отношения с Россией, хуже они не станут, если Киев будет блокировать приднестровский регион, — полагает специалист.

Офицеров-Бельский подчеркивает, что это не единственный способ Кишинева надавить на Тирасполь. Есть и другие: блокада банковской системы или экспорта продукции. Пятая часть всей внешней торговли Приднестровья связана с Россией, остальное идет в Румынию, правобережную Молдавию и страны ЕС. При этом практически весь приднестровский бизнес юридически «прописан» в Молдавии.