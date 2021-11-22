Молдавия получила уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа

Компания «Молдовагаз» получила уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в случае неуплаты. Власти страны пока не ознакомились с документом. Об этом 22 ноября заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

«На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в «Молдовагаз». Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры», — рассказал Спыну сайту Deschide.MD.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

2 ноября Молдавия погасила задолженность перед российским «Газпромом» за топливо, поступившее в республику в сентябре. Днем ранее вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что подписание с Россией договора о погашении многолетнего долга за газ произойдет в срок до 1 мая 2022 года.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.