В МИД Сербии назвали историческим газовый контракт с Россией

Договор о поставках газа, заключенный Москвой и Белградом, является историческим. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, заявление которого размещено на сайте ведомства.

«Президент Сербии Александр Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран», — подчеркнул министр.

Последовательный и стабильный курс политики Сербии, основанный на уважении международного права и личных отношениях Вучича с мировыми лидерами, «стал рецептом долгосрочного развития и процветания нашей страны», добавил глава МИДа.

Белград благодарен Москве за заботу о «сербских национальных интересах» и готовность поддержать в ситуации, когда мир переживает энергетический кризис.

Такие соглашения и поддержка, предоставленная Сербии и ее гражданам, показывают, насколько важны личные отношения Вучича с Путиным, подытожил Селакович.

Ранее в этот же день Вучич сообщил после встречи с Путиным, что Москва сохранила для Белграда цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев.

13 ноября сербский лидер признался, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, президент России укрепил политическую, экономическую и другие сферы страны, а также является тем, «кто возвысил Россию».