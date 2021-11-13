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Вучич рассказал о поучительном опыте общения с Путиным

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что у российского лидера Владимира Путина всегда можно многому научиться. Соответствующее заявление 13 ноября он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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Как отметил Вучич, он неоднократно проводил с президентом РФ важные для Сербии встречи.

«От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — пояснил он.

Кроме того, по словам сербского главы, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является именно тем, «кто возвысил Россию».

Как Вучич заявил 17 октября, в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке. Он посетил гимназию в Белграде, где встретился с преподавателем русского языка Ириной Галкиной.

О своем намерении встретиться с российским коллегой 25 ноября президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ.

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене. По заявлению министра по инновационному и технологическому развитию республики Ненада Поповича, в настоящее время ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».

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