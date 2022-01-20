Молдавский политолог оценил решение власти ввести режим ЧП из-за газового кризиса

На данный момент непонятно, почему власти Молдавии решили использовать крайние меры и ввести в стране режим ЧП на фоне ситуации с поставками газа. Об этом в четверг, 20 января, заявил «Известиям» молдавский политолог, эксперт Российского совета по международным делам Корнелиу Чуря.

«Пока непонятно, почему власти пошли по этому крайнему пути и объявили ЧП. Они могли сразу найти дополнительные средства в бюджете, что они в итоге сейчас и сделали. Есть подозрение, что власть хочет минимизировать возможность протестов, принимая во внимание рост протестных настроений. Ситуация довольно сложная, и технически сложность состоит в том, что они подняли тариф, но тарифы не соответствуют нынешней цене за газ», — отметил он.

Эксперт указал на то, что в Молдавии подняли тариф в декабре, надеясь, что в январе цена упадет, однако она подскочила. По его мнению, в феврале возникнут те же проблемы, а властям придется ежемесячно изыскивать ресурсы в бюджете, чтобы решить проблемы оплаты голубого топлива «Газпрому». При этом политолог отметил, что в качестве оправдания в Молдавии обвиняют российскую компанию в нежелании пойти навстречу, как это было раньше.

«В прошлом «Газпром» разрешал накопление долгов за короткий период, после чего Молдова выплачивала долг. Сейчас компания поступила более жестко, требуя незамедлительной оплаты. И власть использует этот аргумент для демонстрации того, что «Газпром» закручивает гайки. Хотя, в принципе, у «Газпрома» есть для этого повод — когда в ноябре шло подписание контракта, молдавская сторона не всегда вела себя корректно», — напомнил Чуря.

По его словам, альтернативные источники получения голубого топлива у страны есть, однако они значительно дороже российского газа. В связи с этим в любом случае необходимо решать ситуацию с «Газопромом», заключил эксперт.

Ранее в этот день в Молдавии парламент страны ввел режим ЧП из-за наступления газового кризиса. Он будет действовать на протяжении 60 дней. Кроме того, комиссия по делам ЧС обязала «Молдовагаз» до конца текущего дня выплатить долг «Газпрому».

Отмечалось, что для этого власти дадут «Молдовагазу» отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до 30 марта, а также выделят в аванс средства, предусмотренные для компенсации бытовым потребителям подорожания газа, чтобы «Молдовагаз» смог рассчитаться с долгами.

Накануне стало известно, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок газа, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться. Поэтому, по его словам, в этом вопросе нет «двойного дна».

Во вторник, 18 января, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января сообщалось, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1 тыс. куб. м, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.