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«Молдовагаз» обязали до конца дня погасить долг «Газпрому»
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«Молдовагаз» обязали до конца дня погасить долг «Газпрому»

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Комиссия по делам ЧС в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца текущего дня выплатить долг «Газпрому». Документ о решении размещен в четверг, 20 января, на официальном сайте правительства Молдавии.

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«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года «Газпрому» 50% стоимости объема природного газа за январь», — говорится в опубликованном решении комиссии.

Для этого власти дадут «Молдовагазу» отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до 30 марта, а также выделят в аванс средства, предусмотренные для компенсации бытовым потребителям подорожания газа, чтобы «Молдовагаз» смог рассчитаться с долгами.

Этим же днем в Молдавии парламент страны ввел режим ЧП из-за наступления газового кризиса. Он будет действовать на протяжении 60 дней.

В среду, 19 января, стало известно, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок газа, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться. Поэтому, по его словам, в этом вопросе нет «двойного дна».

Во вторник, 18 января, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января сообщалось, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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