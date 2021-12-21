Экс-президента Молдавии вызвали в прокуратуру по делу о хищениях

Бывший президента Молдавии Игорь Додон был вызван в Генпрокуратуру, где пройдет допрос по уголовному делу, возбужденному в связи с хищением средств. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

«Почетный председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон вызван в Генеральную прокуратуру для допроса и признания подозреваемым по уголовному делу, которое касается предприятия Energocom», — отметила Керпек.

Также она уточнила, что Додон должен прийти в Генпрокуратуру 27 декабря.

В 2008 году, когда Додон занимал пост министра экономики Молдавии, произошли хищения денежных средств из-за того, что ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии, сообщили следователи.

Согласно версии следствия, речь идет о сговоре нескольких иностранцев, а также сотрудников министерства экономики страны, Национального агентства по регулированию энергетики и компании Energocom, которая осуществляет импорт электроэнергии в Молдавии.

В рамках данного дела будут рассматриваться вопросы, связанные с энергетической безопасностью государства, рассказали в Генпрокуратуре агентству Sputnik.

В связи с этим «постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры», сообщили в ведомстве.

Отмечается, что государство, предварительно, потеряло в результате мошеннической схемы порядка $12 млн.

С 2016 по 2020 год Додон находился на посту президента Молдавии, но в ноябре 2020 года проиграл выборы. Додон уступил главе партии «Действие и солидарность» Майе Санду. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей.

В декабре 2020 года Додон был вновь избран председателем Партии социалистов Молдавии, которой он ранее руководил с 2011 по 2016 год.

В июле в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, которые были назначены из-за того, что депутаты не могли сформировать правительство более полугода.

Блок «Коммунистов-социалистов», сопредседателем которого являлся Додон, проиграла выборы, получив лишь 32 мандата. В связи с этим экс-президент отказался от места депутата.