Санду спрогнозировала отношения с Россией в случае вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду 28 декабря рассказала, какими станут отношения с Россией в случае вступления республики в Евросоюз (ЕС).

Политик подчеркнула, что Кишинев при любом раскладе хочет сохранить конструктивные отношения с Москвой.

«Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией. Есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ», — отметила Санду в эфире телеканала Pro TV.

Президент добавила, что сейчас республика развивает двусторонние отношения с различными странами — членами ЕС.

Также Санду отметила, что Молдавия не сможет вступить в НАТО из-за положений Конституции.

11 августа Санду сказала, что Кишинев настроен на прагматичный, конструктивный диалог с Москвой. Она добавила, что республика готова возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

30 ноября Санду заявляла о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем нужно сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5 + 2» и поддерживают там стабильность.

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России стать посредником в возобновлении переговоров «5 + 2» по приднестровскому урегулированию.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой начался в советское время и усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы из России поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.