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В Молдавии выразили надежду на построение прагматичного диалога с РФ

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев настроен на прагматичный, конструктивный диалог с Россией. Об этом политик сообщила в среду, 11 августа, после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который прибыл в Кишинев с рабочим визитом.

«Сегодня состоялась встреча с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента Российской Федерации, который посетил Молдавию с рабочим визитом. Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан», — написала Санду на своей странице в Facebook.

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Президент подчеркнула, что Молдавия намерена активизировать двусторонние контакты с Россией для укрепления диалога между странами.

Санду добавила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

«Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — добавила президент.

Ранее в этот день замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики.

6 августа в Молдавии утвердили новое правительство во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности «Молдова хороших времен», за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) из присутствовавших в зале 94 депутатов.

За день до этого Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. Главной причиной нестабильности в отношениях с российскими партнерами глава Молдавии назвала «неразрешенный приднестровский конфликт».

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.

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