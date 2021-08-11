Козак назвал решение проблемы Приднестровья внутренним делом Молдавии

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду сообщил в среду, 11 августа, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики.

«Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования», — сказал Козак журналистам на брифинге.

Он также отметил, что Молдавия и Россия, по его словам, в будущем будут дружить и сотрудничать.

«В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно», — пояснил Козак.

Вместе с тем он подчеркнул, что удовлетворен прошедшими переговорами с Санду.

«Обсудили весь перечень вопросов. Разговор был очень конструктивным, в доброжелательном плане договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем тем проблемам, которые вызывают озабоченность у руководства Республики Молдова, у граждан Республики Молдова и руководства Российской Федерации», — сказал Козак.

Ранее, 6 августа, в Молдавии утвердили новое правительство во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности «Молдова хороших времен», за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) из присутствовавших в зале 94 депутатов.

За день до этого Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. Главной причиной нестабильности в отношениях с российскими партнерами глава Молдавии назвала «неразрешенный приднестровский конфликт».

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.