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Президент Молдавии заявила о готовности наладить сотрудничество с РФ

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией.

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«Возможно, и на уровне президентов, но это будет видно после создания правительства, так как эти переговоры готовит наше министерство иностранных дел и европейской интеграции. У нас есть проблемы экономического плана, которые нужно решать», — сказала она в четверг, 5 августа, в эфире телеканала JurnalTV.

При этом Санду выделила тему расширения экспорта молдавских товаров в Россию, а также социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов в стране и новый контракт на поставку в республику газа из РФ.

Главной причиной нестабильности в отношениях с российскими партнерами глава Молдавии назвала «неразрешенный приднестровский конфликт». Новое правительство и она готовы, по ее словам, обсуждать вопросы безопасности как с руководством стран в регионе, так и с международными организациями.

Президент также напомнила, что Москва недавно выразила готовность вывозить хранящиеся в Приднестровье боеприпасы, пишет ТАСС.

12 июля глава пропрезидентской «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что Молдавии важно обсудить с РФ вопрос поставок газа. По словам политика, в Кишиневе готовы к сотрудничеству с Москвой, поскольку это является их желанием.

Выборы в парламент в Молдавии состоялись 11 июля. Они были проведены досрочно. Явка избирателей превысила 48,41%. Партия Санду «Действие и солидарность» по итогам выборов набрала 52,8% голосов избирателей, получив таким образом парламентское большинство. Это позволяет ей формировать правительство страны.

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