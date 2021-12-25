МИД РФ выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря заявила о готовности России стать посредником в возобновлении переговоров «5+2» по приднестровскому урегулированию.

«В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5+2». Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать», — сказано в ее комментарии на сайте ведомства.

В регулировании ситуации в Приднестровье в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь в качестве участников конфликта, Москва, Киев и ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — в качестве наблюдателей.

7 декабря избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что формат переговоров по приднестровскому урегулированию «5+2» должен снова стать функциональным.

30 ноября Санду заявляла о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем нужно сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5+2» и поддерживают там стабильность.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы из России поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.