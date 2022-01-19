Решительный приз: как экс-президента Украины оставили в политике

Печерский суд Киева 19 января в качестве меры пресечения для Петра Порошенко назначил личное обязательство являться в суд и в правоохранительные органы, а также постановил сдать паспорта, необходимые для выезда за границу . Такое решение инстанция смогла вынести лишь со второго раза — 17 января для этого не хватило и десяти часов заседания. В целом по нескольким делам экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили решение как «мягкое» и «беззубое», а сам процесс связали с внешним вмешательством. В Госдуме, в свою очередь, назвали его «политическим заказом» , нацеленным на устранение Порошенко как конкурента на грядущих президентских выборах.

Беззубый вердикт

19 января с самого утра у здания суда, где должно было состояться объявление меры пресечения экс-президенту Украины, начали собираться люди. Еще до официального начала заседания были зафиксированы столкновения сторонников Порошенко с правоохранителями. Участники акции попытались разжечь огонь в установленных у здания суда железных бочках, однако полицейские помешали им это сделать . Впоследствии, как сообщали СМИ, правоохранители начали складывать палатки митингующих, а те выкрикивали: «Позор». Также сообщалось и о применении слезоточивого газа.

Заседание началось в 14:00 по местному времени (15:00 мск.). Оно, к слову, было уже вторым — первое состоялось 17 января и продлилось более 10 часов, но итогового решения по мере пресечения вынесено так и не было. Тогда после заседания около здания суда Порошенко поблагодарил собравшихся сторонников. Он выразил мнение, что украинские власти испугались, поэтому перенесли дату оглашения решения по мере пресечения.

Со второго раза, однако, решение было оперативно объявлено. Печерский суд Киева выбрал в качестве меры пресечения для экс-лидера страны личное обязательство, а также постановил сдать паспорта, необходимые для выезда за границу. Судья обозначил необходимость прибывать к следователю и в суд по первому требованию . Таким образом, прокуратуре было отказано в ходатайстве об аресте Порошенко или внесении залога в 1 млрд гривен (более $35 млн). После объявления решения сторонники бывшего президента сформировали колонну и двинулись к офису Владимира Зеленского.

Экосистемный сдвиг Шествие сторонников Петра Порошенко в Киеве, 19 января 2022 года Фото: REUTERS/Gleb Garanich

«Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. М ы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата еще не закончился», — прокомментировал итоги Порошенко после заседания суда.

Он также отметил, что Зеленскому грозит «судьба превращения в [экс-президента Украины Виктора] Януковича». При этом Порошенко призвал власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы «угрозы со стороны РФ».

Справка «Известий» Петра Порошенко подозревают в госизмене по делу об организации незаконной схемы закупок угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что экс-президент, действуя в сговоре с группой лиц, в 2014–2015 годах содействовал «деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР». Подозреваемым по этому делу также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом. Стоит отметить, что в общей сложности Петру Порошенко инкриминируют нарушение трех статей УК («Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации»), за что ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 6 января сообщалось, что суд наложил арест на всё имущество экс-лидера. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции бывшего президента в ряде частных компаний. 19 января защита Порошенко сообщила о подаче апелляционной жалобы на решение суда об аресте имущества по делу о госизмене.

Планы на будущее

Решение суда можно назвать мягким и беззубым, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Решительный приз Петр Порошенко на оглашении решения Печерского районного суда, 19 января 2022 года Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Если человека обвиняют в государственной измене, то всего лишь лишить его возможности выезжать за границу — беззубая позиция. Я считаю, что здесь Порошенко выиграл. Он не лишается свободы действий, свободы перемещения по стране, он может заниматься политикой и общественной деятельностью . При этом у него будет образ гонимого политика, которого преследует человек, ассоциирующийся с повышением цен на газ и продукты, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт.

Политолог также отметил, что действующие власти не ожидали возвращения Порошенко, поэтому «четкого плана и заготовок, что с ним делать, не было». Тем не менее со временем экс-президент вернется в политическое поле , резюмировал Безпалько.

Порошенко может быть полезен внешним кураторам для того, чтобы «держать в послушании» нынешнюю власть, полагает политолог Максим Жаров.

— Экс-президент используется сейчас как «политический киллер» против Владимира Зеленского. Присутствие сегодня в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена однозначно говорит о том, кто использует эту ситуацию. Зеленский не слишком успешно противится украинскому олигархату и проводит не все реформы, которые требует от него Запад. Поэтому американцы «натравили» на него Порошенко, чтоб сделать нынешнюю власть более послушной , — сказал он «Известиям».

Решительный приз Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов, апрель 2019 года Фото: ТАСС/Анна Марченко

А вот первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Известиями» выразил уверенность, что суд над Петром Порошенко носит характер политического заказа.

— Президент Зеленский таким образом хочет заблаговременно снять Порошенко как конкурента. Причем не только на грядущих президентских выборах, но и как соперника за лидерство националистического лагеря . Оба они, конечно, не природные шовинисты, но они с охотой надели на себя эту «личину» и теперь соревнуются, кто из них больше Украину любит. Эти дела против Порошенко созданы для того, чтобы скомпрометировать экс-лидера в глазах националистического лагеря и западных патронов, — отметил парламентарий.

Константин Затулин подчеркнул, что Порошенко виновен и в государственном перевороте 2014 года, и в войне в Донбассе. Тем не менее именно эти действия на Украине воспринимают как предмет гордости, подчеркнул депутат. Поэтому его судят за поставку угля из Донбасса — по вопросу, чувствительному и важному для националистов.

Решительный приз Фото: REUTERS/Andriy Dubchak

— Сам Зеленский со своим правительством не может справиться с существующими энергетическими проблемами. Нынешнему президенту выгодно объединить Порошенко вместе с Медведчуком как пророссийских деятелей и скомпрометировать их взаимными связями . Это дело развивается именно потому, что возникает удобная конфигурация для достижения Зеленским своих политических целей, — резюмировал Константин Затулин.

Он также добавил, что это «политическое шоу» помогает действующим украинским властям отвлечь внимание от реальных проблем Украины.