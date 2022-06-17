«Ставка по льготной ипотеке могла бы быть минимум на 2 п.п. ниже»

Льготная ипотека на новостройки помогает людям улучшать свои жилищные условия, а застройщикам — снижать расходы на обслуживание проектного финансирования. Но последние два месяца программа перестала выполнять свою задачу, поэтому ставка по ней может стать минимум на 2 п.п. ниже 9%, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин . Также он рассказал, что ведомство поддерживает поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков — поэтому совместно с компаниями ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатывает дополнительные механизмы гарантии достройки домов. Кроме того, сейчас министерство активно развивает рынок малоэтажного жилья в России, спрос на которое после пандемии кратно увеличился.

Антикризисный девелопмент

— Никита Евгеньевич, после февральских событий на рынке недвижимости в России ипотечные ставки сильно выросли, цены на жилье при этом продолжают рост, хотя и меньший, чем был последние два года до этого. Девелоперы сообщали о снижении спроса на свои объекты. Как будет развиваться ситуация дальше, какие намечаются тенденции?

— Если говорить об объеме жилищного строительства за первые пять месяцев, то мы видим его серьезный рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличивается ввод как многоквартирных, так и индивидуальных домов .

Что касается количества разрешений на строительство и градостроительного потенциала, например, на следующие два-три года , то можно уверенно сказать, что он существует. Мы ожидаем, что за этот период введут больше 148 млн квадратных метров — если ориентироваться на выданные разрешения на строительство . И более 200 млн «квадратов» — по градпотенциалу.

Перед февральскими событиями застройщики вкладывали средства, заработанные за два вроде бы кризисных года в новые земельные участки, в оформление проектно-сметной документации, в подведение сетей. И вот уже были готовы начать публиковать проектные декларации, идти в банк, получать проектное финансирование и открывать эскроу-счета. Но произошло то, что произошло. В моменте любой проект стал нерентабельным — из-за роста ключевой ставки до 20%.

Поэтому правительство приняло комплекс антикризисных мер. В рамках стройки в целом и жилищного строительства в частности меры направлены на поддержку спроса и предложения. Конкретно для поддержки девелоперов в том числе была запущена программа по субсидированию проектного финансирования — до ставки 15%.

— Эта мера помогла отрасли?

— Конечно. За два месяца мы поддержали строительство более 15 млн квадратных метров в 52 регионах нашей страны . Банки уже получили субсидию на 2,5 млрд рублей из выделенных 35 млрд. Это дало возможность не остановить тот объем жилищного строительства, который был запущен за полгода до поднятия ключевой ставки .

Сегодня ключевая ставка ЦБ опустилась уже до 9,5%, поэтому сейчас субсидирование кредитов до 15% уже, мягко говоря, мало кому интересно . Стоимость проектного финансирования в некоторых случаях и так уже меньше. Поэтому мы сейчас обсуждаем с правительством, как лучше распорядиться оставшимися деньгами . Например, возможно, запустим их в субсидирование новых строек : градпотенциал большой и выполнять указ президента по строительству 120 млн квадратных метров к 2030 году нам необходимо. Пока с нас никто такие обязательства не снимал. Это то, что касается предложения.

Подстегнуть продажи

— Вы также упомянули поддержку спроса. Сейчас действует льготная ипотека на новостройки под 9%. Планируется ли снижать и эту ставку?

— Хотя министерство строительства и ЖКХ РФ за ипотеку не отвечает, мы видим, что, к сожалению, за апрель и май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился . В регионах он упал больше, чем на 70% . Это значит, что программа не выполняет свою задачу .

Когда в 2020 году мы первый раз запустили льготную ипотеку на всю первичку, она по-настоящему поддержала рынок. Спрос обеспечивает скорость продаж, что напрямую влияет на темпы наполнения эскроу-счетов — то есть достижение эффективной ставки при проектном финансировании. Оптимизируются затраты девелоперов, что позволяет им не включать расходы на обслуживание кредитов в стоимость квартир.

Сегодня именно в этих целях практически все застройщики досубсидируют льготную ставку сами. Важна сумма ежемесячного платежа — чтобы люди могли спокойно воспитывать детей, тратить деньги на жизнь, а не отдавать огромную часть дохода в ипотеку.

— Какая комфортная ставка могла бы быть сейчас, на ваш взгляд?

— Я думаю, что она могла бы быть минимум на 2 п.п. ниже 9% . Но это довольно сложный вопрос. Сложилась тенденция: наши граждане видят, что за ключевой снижается еще ипотечная ставка, и ждут ее дальнейшего уменьшения . Получается своеобразное «отложенное ожидание», и никто не думает, что сегодня — лучшее время для покупки квартиры .

Но сейчас стабилизировалась цены на жилье, потому что в процессе строительства находится большой объем квадратных метров. При этом в отрасли импортозамещение составляет около 95% . А для позиций, которых сейчас не хватает, уже заканчивается выстраивание новых логистических цепочек.

В частности, есть запрос на скоростные лифты для высоток. Я думаю, что этот вопрос точно будет решен нашими застройщиками.

Напомню, в прошлом году мы также распространили льготную ипотеку на индустриальный способ строительства индивидуальных домов, когда их возводит застройщик. Кроме того, вместе с ДОМ.РФ мы разработали продукт, и сейчас он запускается, — по субсидированию ипотеки на строительство хозспособом, то есть когда люди строят собственными силами.

Буквально сегодня мы обсудили с министром [строительства] Иреком Энваровичем Файзуллиным и главой Ленобласти Александром Юрьевичем Дрозденко, что в структуре ввода Ленинградской области 70% — это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Люди после пандемии по-настоящему захотели иметь собственный земельный участок, дом. Мы даем возможности для серьезного развития рынка ИЖС.

— А планируется ли расширять льготную ипотеку на вторичное жилье?

— Это было бы возможно, если бы ключевая ставка осталась бы на уровне 20% . Теперь, после снижения показателя, на повестке вопроса распространения программы на вторичку пока нет. Но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация с ключевой ставкой и на рынке вторичного жилья.

— Еще одна мера поддержки, которую ждет отрасль — поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Вы поддерживаете эту меру? Она будет вводиться?

— Мы считаем, что это возможно — при высокой строительной готовности дома, превышении суммы от проданных квартир над объемом кредита и при прозрачном механизме строительства объекта . Так есть гарантия, что дом будет достроен, а деньги пойдуn на финансирование новых проектов.

Мы вместе со строительным сообществом не видим рисков в поэтапном раскрытии экскроу-счетов, тем более, что мы сейчас вместе с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатываем дополнительные механизмы поручительства на дострой таких объектов .

Цивилизованный найм

— Минстрой неоднократно заявлял, что в стране нужно развивать цивилизованный рынок арендного жилья. Сейчас разрабатывается законопроект о создании ГИС арендного жилья. На какой стадии сейчас этот проект?

— Да, была идея создать платформу арендного жилья, информационную систему, которая позволит вывести из тени этот огромный рынок . Это нужно для обеспечения безопасности как арендодателей, так и арендаторов, а также чтобы государство могло получать налоги.

Но пока, на период спецоперации, этот вопрос не стоит на повестке .

— А планируется ли развивать в России рынок арендных домов — квартир, которые будут сдаваться малообеспеченным гражданам за меньшие деньги?

— Вы знаете, у нас есть достаточно большие обязательства перед отдельными категориями граждан — начиная от переселенцев из аварийного жилья и заканчивая ветеранами боевых действий Великой Отечественной войны.