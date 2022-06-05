Профилактика рецидива: что изменится в Казахстане с новой Конституцией

Жители Казахстана 5 июня проголосовали за поправки в Конституцию страны, которые затронули треть положений Основного закона. По мнению экспертов, не всё в предложенных изменениях было продумано досконально. Но определяющим, по их мнению, стал тот факт, что обновленная Конституция, официально положившая конец суперпрезидентской форме правления и усилившая парламент, может законодательно лишить первого президента республики Нурсултана Назарбаева огромной роли, которую он играл в жизни страны. Впрочем, есть в Казахстане и те, кто считает предложенные поправки популизмом, не красящим Основной закон страны.

Уходя, не ушел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев правил страной почти три десятилетия. Но, даже уйдя на заслуженный отдых весной 2019 года, сохранил за собой огромное число прав и привилегий.

Еще в 2000 году во время его правления был принят закон «О первом президенте Республики Казахстан», который гарантировал первому лицу и его семье полную неприкосновенность — не только от судебного преследования, но и неприкосновенность имущества и банковских счетов. Среди прочего закон предусматривал предоставление первому президенту пожизненной государственной охраны и право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение для него и членов его семьи.

Покинув пост главы государства, Назарбаев занял должность главы Совбеза, который контролирует силовых министров, остался лидером правящей партии и сохранил за собой статус лидера нации, или елбасы, присвоенный ему в 2010 году. А это дало ему право, в частности, выступать перед парламентом и правительством с различными инициативами, которые были обязательны для рассмотрения.

Профилактика рецидива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, освободив кресло президента, Назарбаев продолжил оказывать влияние на общественно-политическую жизнь в Казахстане. Особо заметным оно осталось в столице, которую вскоре после его отставки переименовали из Астаны в Нурсултан.

После массовых и кровавых протестов в Казахстане в январе этого года, начавшихся с недовольства резким повышением цен на газ, но быстро приросших политическими требованиями, в числе которых звучали призывы убрать из политики семью Назарбаевых, нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал в апреле провести референдум по поправкам в Конституцию. Его назначили на 5 июня.

«Мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли», — сказал Токаев в день всенародного голосования.

Что меняется

На фоне хорошо артикулированного недовольства народа ролью елбасы неудивительно, что главные изменения коснулись именно положения первого президента Казахстана. Так, одной из важнейших поправок стало исключение из Конституции статьи, посвященной Нурсултану Назарбаеву, и предложение лишить его большинства привилегий и собственно самого статуса лидера нации.

Новые ограничения предложили и для действующего и всех последующих глав государств: в 2007 году еще при Назарбаеве в Основном законе появилась поправка, разрешавшая президенту республики занимать этот пост неограниченное количество раз. Сейчас же пребывание на высшем государственном посту ограничили двумя сроками подряд. При этом на период руководства страной президент должен выходить из партии, а его родственникам запрещено занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.

Профилактика рецидива Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Предложенные поправки также перераспределяют полномочия от президента к парламенту. Например, если раньше президент имел право по своему усмотрению назначать 15 депутатов сената, то по новой системе главе государства оставили квоту в 10 членов сената, при этом половину из них ему должна рекомендовать Ассамблея народов Казахстана. Заметно сузили президентские полномочия в пользу правительства и других госорганов и в том, что касается назначения местных глав (акимов) и отмены их решений.

Поправки коснулись и изменений порядка парламентских выборов: их решили проводить в будущем по смешанной системе, избирая 30% народных избранников по мажоритарной системе, а остальных — по пропорциональной.

Любопытным стал также пункт о законодательной отмене смертной казни в Казахстане. С 2004 года в стране действовал мораторий на эту высшую меру наказания. Под занавес прошлого года президент Токаев подписал решение о ее запрете, а теперь решил подкрепить его на конституционном уровне. Еще одним нововведением стало предложение создать Конституционный суд и придать независимый статус уполномоченному по правам человека.

В общей сложности работавшие над поправками эксперты, юристы, политологи и члены неправительственных организаций предложили поменять 33 статьи — треть Основного закона.

Праздник какой-то

5 июня по всей стране работали более 10 тыс. участков для голосования, 65 участков открыли более чем в полусотне зарубежных стран. В честь референдума в ряде городов страны поездки на общественном транспорте даже сделали бесплатными. Впрочем, энтузиазм зашкаливал и без этого. Как написал, например, новостной сайт Tengrinews.kz, «люди приходят семьями, поздравляют друг друга с праздником», а жителям Усть-Каменогорска, например, «исполнить свой гражданский долг не помешал даже ливень».

Профилактика рецидива Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Уже к полудню, через пять часов после старта голосования, явка избирателей по всей стране составила 43,7%, а спустя еще два часа достигла 53,43%, преодолев необходимый порог в 50%, чтобы считать волеизъявление состоявшимся. Ко времени окончания плебисцита явка превысила уже 68%.

— Важно, что раньше все изменения проходили в стенах парламента, сейчас в корректировке Основного закона участвует народ. И уже в процессе обсуждения законопроектов в регионах, в центре, в парламенте, в среде общественных организаций отклики были позитивными. В принципе большинство, хоть и не скажу, что все, поддерживает эти преобразования. Мы были сейчас на участках и видели, что люди идут голосовать с удовольствием — настроение хорошее, — рассказал «Известиям» руководитель аппарата акима одного из районов города Актобе Алибек Байнешов.

Впрочем, у затеи с референдумом, а точнее, у содержания вынесенных на голосование поправок нашлись и противники.

— В нынешних изменениях больше чистого популизма, и это не украсит нашу Конституцию, — сказал «Известиям» председатель общественного объединения «Судьба нации» Досмахамбет Кошим. — Конкретный пример: в 1992 году в Казахстане был принят закон о Конституционном суде, который действовал до 1995 года. Там было указано, что 10 судей Конституционного суда выбирает парламент, а теперь из 10 членов этого суда четверых выбирает президент, по трое сенат и мажилис (палаты парламента). И это большой шаг назад по сравнению с 92-м годом, когда всё было дано парламенту.

Неприятие эксперта вызвал и пункт о запрете для родственников президента занимать высокие посты на госслужбе и в квазигосударственных структурах.

— А люди и рады, памятуя о роли дочерей Назарбаева (прежде всего подразумевается старшая дочь елбасы Дарига, которая до мая 2020 года была депутатом и спикером верхней палаты парламента. — «Известия»). Но это нарушение прав человека — почему, если человек профессионал, он не может возглавлять что-то в правительстве только за то, что он сын президента? И, главное, такой запрет — не панацея от коррупции, ею можно заниматься не только через детей, но и через друзей, — пояснил Досмахамбет Кошим.

Профилактика рецидива Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Пункт о выходе из партии при занятии высшей госдолжности политолог и вовсе назвал «смешным»: «Где вы видели, чтобы американский президент, становясь президентом, выходил из партии? Членство в партии — это позиция человека, она не меняется с переменой должностей. К тому же есть слово «ответственность»: если президент плохой, это должно влиять и на партию».

Смутили ли казахов такие нюансы, станет ясно 6 июня. В этот день Центральная избирательная комиссия пообещала подвести итоги голосования и назвать точное количество граждан, поддержавших изменения в Основной закон страны.