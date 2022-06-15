Контрактная линза: сколько сделок заключат на юбилейном ПМЭФе

Наибольшее число контрактов на ПМЭФ-2022 может быть заключено в добывающей и строительной отрасли , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, именно эти сферы на прошлом форуме показали рост, несмотря на ковидные ограничения и сложности с логистикой. При этом санкции не скажутся на формате встреч и соглашений, хотя число контрактов может и несколько сократиться, полагают специалисты. Треки деловой программы будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным темам и развитию технологий. Выступление президента России ожидается 17 июня, на нем он затронет тему антироссийских санкций и их влияния на цены на энергетику и продукты питания.

Юбилейный год

В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) . Мероприятия пройдут с 15 по 18 июня. Главная тема ПМЭФ-2022 — «Новый мир — новые возможности» . Основная деловая программа мероприятия разделена на четыре направления: «Новый экономический порядок: отвечая на вызов времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Инвестиции в развитие — инвестиции в человека» и «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее». Ключевое событие форума — пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин — пройдет 17 июня. Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет об антироссийских санкциях и их влиянии на цены на энергоресурсы и начинающемся продовольственном кризисе в мире.

Контрактная линза Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Согласно информации на официальном сайте форума, в рамках мероприятия состоятся бизнес-диалоги с представителями правительств Африки, Ближнего Востока, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Латинской Америки, а также обсуждение развития экономических отношений ЕАЭС и АСЕАН .

При этом по решению организационного комитета ПМЭФ-2022 список иностранных участников не будет доступен для просмотра , отмечено на портале форума. В нынешнем году направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств, 69 стран и территорий уже подтвердили свое участие . В их числе Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Республика Беларусь, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Япония.

Контрактная линза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В размещенном на официальном сайте форума приветствии президента Владимира Путина подчеркнуто, что юбилейная встреча проходит в «непростое для всего международного сообщества время». Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, резкому росту бедности и дефициту продовольствия. «Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», — отмечено в приветствии президента. Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы, убежден глава государства . При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.

Что главное

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. В 2021-м форум посетило свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны. Среди них главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей научных кругов и гражданского общества.

Эксперты пока затрудняются оценить, сколько может составить сумма контрактов, заключенных на ПМЭФ-2022 . В прошлом году этот показатель превысил 3,8 трлн рублей, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. По его прогнозам, в этом году в силу объективных причин и меньшего присутствия иностранного капитала можно ожидать снижения . В число причин входит нарушение логистических цепочек, санкционные ограничения, отказ работать с российскими поставщиками и проблемы с расчетами, уточнил эксперт. По его мнению, наибольшее число контрактов может быть заключено в добывающей и строительной отрасли . Именно эти сферы на прошлом форуме показали рост, несмотря на ковидные ограничения и сложности с логистикой, пояснил Алексей Мостовщиков.

Контрактная линза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запросы об ожиданиях от ПМЭФ-2022 в топ-50 крупнейших компаний и топ-15 банков.

В пресс-службе банка «Открытие» рассказали, что санкции не скажутся на формате встреч и соглашений, так как участники форума «заинтересованы в развитии отношений с иностранными и российскими компаниями» . На ПМЭФе кредитная организация планирует подписать 10 соглашений о сотрудничестве, в частности, с Минобрнауки России, правительствами нескольких регионов и крупными компаниями.

В пресс-службе ГК «Эко» заявили, что приняли решение отказаться от участия в ПМЭФе.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, главное для участников форума — обсудить экономическую ситуацию внутри государств и найти из нее выходы . Во время ПМЭФа предстоит выработать общую позицию в новых реалиях, подчеркнул он.

На портале IZ.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФа.