Союзный уговор: как еще Россия и Белоруссия могут интегрироваться

Беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов по линии Союзного государства . Об этом Владимир Путин заявил 1 июля в своем видеообращении к участникам IX Форума регионов двух стран. При этом президент сообщил: 40% мероприятий по реализации союзных программ, которые были утверждены еще в конце прошлого года, уже выполнены . Более того, сейчас верстаются новые программы на трехлетний период начиная с 2024 года, подчеркнул он. В этот же день в Минске свой визит завершал выступлением перед студентами глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общие планы

После двухгодичной паузы форум регионов России и Белоруссии снова прошел в очном формате (в 2020-м и 2021-м из-за пандемии коронавируса мероприятия проводилось в онлайне). На этот раз представители более половины субъектов РФ и всех областей соседней республики съехались в Гродно. В текущих условиях площадка, на которой традиционно обсуждаются вопросы развития двустороннего сотрудничества по самым разным направлениям, приобрела особое значение.

Напряженная обстановка на международной арене и усиление санкционного давления в отношении обоих государств после 24 февраля стали серьезным импульсом для расширения кооперации . Неслучайно главным лейтмотивом форума в этом году было углубление интеграции по линии Союзного государства. При этом эксперты и политики активно обсуждали такие вопросы, как импортозамещение, сотрудничество в агропромышленном секторе, сфере высоких технологий и области образования, а также, например, затрагивали тему борьбы с изменением климата .

Между тем тот факт, что Россия и Белоруссия в этом году отмечают 30-летнюю годовщину с момента установления дипломатических отношений, в определенной степени придавал форуму торжественный характер. На этом фоне неудивительно, что мероприятие не осталось незамеченным со стороны Владимира Путина и Александра Лукашенко. И хотя президенты не стали лично посещать саму площадку, они обратились к участникам форума по видеосвязи. Так, глава РФ подчеркнул, что беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает страны к ускорению объединительных процессов .

Союзный уговор Участники IX Форума регионов России и Белоруссии в Гродно Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций , легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами, — сказал он.

Еще в ноябре прошло года по лини Союзного государства были утверждены 28 программ, которые призваны придать дополнительный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии. По словам российского президента, их реализация идет ритмично и по графику: почти 40% запланированных мероприятий уже выполнены. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Россия и Белоруссия начинают выполнять союзные программы по формированию единой промышленной и аграрной политики . Более того, сейчас уже верстаются новые программы на последующий трехлетний период начиная с 2024 года, сообщил Владимир Путин.

Оба президента отметили большие перспективы развития двустороннего сотрудничества. В частности, белорусская сторона готова перейти от простой торговли к созданию совместных производств, в частности, в области машиностроения, подчеркнул Александр Лукашенко.

— Бизнес-сотрудничество между нашими странами будет только укрепляться. Один из наиболее ярких примеров — легкая промышленность . В России последние несколько лет слабо развивалось ткацкое производство, все ткани и фурнитура завозились преимущественно из Италии и Турции. Сейчас наши компании переориентируются на минские фабрики, — рассказал «Известиям» член комитета «Деловой России» по цифровым технологиям и инновациям в маркетинге Олег Воробьев. — Учитывая, что из страны ушло много западных брендов одежды, такое сотрудничество дает большие возможности для импортозамещения и освоения ниши .

Союзный уговор Посетители на Выставке достижений народной промышленности Беларуси в Гродно в рамках IX Форума регионов России и Белоруссии Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

По его словам, самым эффективным будет партнерство белорусских производителей с российскими офлайн- и онлайн-ритейлерами по маркетингу, продвижению и продажам белорусских марок и товаров в РФ.

Впрочем, многие специалисты подчеркивают, что Союзному государству сейчас важно прилагать совместные усилия и по формированию технологического суверенитета . Речь идет о развитии собственной технологической базы. Это позволит избежать ситуации, когда европейские поставщики оборудования будут просто заменены на китайских производителей.

По словам ректора Государственного университета управления Владимира Строева, у Москвы и Минска есть большие перспективы развития кооперации практически по всем направлениям, так как экономики обеих стран взаимоинтегрированы. В беседе с «Известиями» он отметил, что, к примеру, с точки зрения продовольствия и легкой промышленности взаимодействие России и Белоруссии может не только не сократить объем внешнеторговых операций, но и существенно обогатить рынки обеих стран .

От кого они оборонялись-то?

Между тем 1 июля к концу подошел трехдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск в честь 30-летия российско-белорусских дипотношений . В последний день в программе было выступление министра перед студентами в Белорусском государственном университете (БГУ).

Журналистов пула привезли к месту лекции минут за 40 до ее начала. Зал уже был полон — студенты и, видимо, кто-то из преподавателей сидели за лекционными партами. Как только корреспонденты вошли, все они встали, что несколько обескуражило, — чуть позже мы узнали, что это была тренировка, «учебная тревога», чтобы слушатели наловчились приветствовать гостя, не хлопая деревянными стульями.

Союзный уговор Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей около здания МИД Белоруссии, 30 июня 2022 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Пока ждали Сергея Лаврова, одна из местных организаторов решила провести контрольный ликбез.

— Все встречи у нас идут по сценарию. У вас у каждого своя роль. Если вы не знаете, какая у вас роль, то ваша роль — прекрасная роль слушателя, — напутствовала она.

Наконец, приехал министр. За полчаса своей лекции он коснулся всех основных тем, которые обычно освещаются на его пресс-конференциях: это и украинский майдан, и попранные тогда договоренности, и расширение НАТО на восток, и то, как Запад теряет свои позиции в мире.

— Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО , вообще никому не надо бояться, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно , — с негодованием обратился к студентам Сергей Лавров. — <…> Варшавского договора нет, Советского Союза нет, а НАТО пять раз передвигалось на восток. Если они всё это время были, как они считают и заявляют, оборонительным альянсом, от кого они оборонялись-то? И если ты сам наступаешь, осваиваешь территорию, размещаешь там вооруженные силы, военную инфраструктуру, то, если я правильно понимаю русский язык, это не оборона, это нечто противоположное.

По словам министра, более чем 500-летняя эпоха доминирования Запада «ушла в прошлое», и Запад это понимает.

За речью последовало три вопроса от студентов — главным образом, о том, каким будет новый миропорядок. Отвечая на один из них, Сергей Лавров дал понять: в основе международных отношений, по мнению Москвы, должен лежать устав ООН.

Союзный уговор Сергей Лавров Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Поэтому еще до пандемии, которая, к сожалению, вмешалась в эти планы, президент [РФ Владимир] Путин предложил созвать саммит постоянных членов СБ ООН , чтобы без каких-то взаимных капризов, просто по-честному обсудить, как вести дела в мире так, чтобы мир был равноправным, справедливым и чтобы устав ООН воплощался в жизнь, — сказал дипломат, уточнив, что это «предложение остается на столе переговоров».

После ответа на третий вопрос один из студентов вручил министру подарок — это были специи. Затем Сергей Лавров под адресованное присутствующим «всем оставаться на своих местах» покинул здание.