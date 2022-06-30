Двое в лодке: к чему пришли РФ и Белоруссия за 30 лет дипотношений

Россия и Республика Беларусь (РБ) могут создать единые законы о работе СМИ и неправительственных организаций. Об этом во время поездки в Белоруссию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , не уточнив, какое законодательство — российское или белорусское — стороны возьмут за основу. Трехдневный визит министра приурочен к 30-летию дипотношений Москвы и Минска . За эти годы они стали союзными стратегическими партнерами, что предполагает тесную координацию в сфере внешней политики. Теперь у РФ и РБ есть еще один объединяющий фактор — общий противник в лице западных стран, которым союзники больше «верить не будут».

«Мир гораздо больше, чем коллективный Запад»

29 июня начался трехдневный визит Сергея Лаврова в Белоруссию. Повод — 30 лет российско-белорусским дипотношениям . Программа в честь этого была насыщенная: 30 июня — переговоры с президентом Александром Лукашенко, главой МИД Владимиром Макеем, выступление на выездном заседании «Единой России», а на следующий день — речь в Белорусском государственном университете.

О том, какое значение контактам с Минском придает Москва, можно судить по тому, насколько подробны сообщения для СМИ и как часто их публикует МИД РФ. О том, насколько важным считает дружбу с Россией руководство Белоруссии, говорит частота визитов Александра Лукашенко в РФ — по меньшей мере, четыре поездки за минувшие три месяца, при том, что его российский коллега Владимир Путин в республике за этот период не был ни разу. Лидеры виделись в Санкт-Петербурге за четыре дня до визита Сергея Лаврова, что, впрочем, не помешало министру передать Александру Лукашенко привет от Владимира Путина.

Двое в лодке Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей перед началом встречи в Минске Фото: РИА Новости/БелТА

« Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация… 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли . А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена. Мы и спорили, как близкие люди », — заметил белорусский президент.

А вообще, продолжил глава РБ, Москва и Минск достаточно умны, чтобы выстроить такую конструкцию, которой «позавидуют в мире и другие» . Скорее всего, завидовать мир должен конструкции Союзного государства: этот проект был запущен в 1999 году после подписания соответствующего соглашения; в 2021-м Москва и Минск одобрили союзные программы по 28 экономическим направлениям на срок до 2023 года. По словам Сергея Лаврова, стороны реализовали 40% из них.

Во вступительном слове министры информировали журналистов о том, как успешно все продвигается в двусторонних отношениях: по словам Сергея Лаврова, особо продуктивно идет торговля и инвестиционное сотрудничество — так, по итогам 2021 года объем товарооборота достиг $40 млрд.

Однако больше всего присутствовавших интересовали вопросы международно-политические. Здесь Москва и Минск думают и говорят в унисон — и связано это не только с тем, что их отношения обозначены как стратегическое партнерство. У руководства РФ и РБ есть общий противник — западные страны во главе с США, которые, как выразился Владимир Макей, «не оставляют попыток ограничить взаимодействие с российскими и белорусскими официальными представителями» .

Двое в лодке Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время переговоров Фото: РИА Новости/БелТА

« В этих жестких политических реалиях наши страны уже усилили координацию — в том числе по линии профильных ведомств , — сказал белорусский дипломат. — <…> Признательны российским коллегам за всестороннюю консультативную помощь в вопросах, которые касаются возможного расширения участия Белоруссии в многосторонних форматах».

С помощью России, отметил Владимир Макей, республика может лучше сотрудничать с ШОС — она также заинтересована в том, чтобы «присутствовать и в других конструктивных объединениях».

« Мир гораздо больше, чем только коллективный Запад. И мы сегодня активно идем туда, где нас ждут и [где] готовы вести с нами конструктивный и равноправный диалог», — отметил белорусский министр.

На одной стороне

Сергей Лавров поддержал все, что сказал его белорусский коллега, — особенно в части того, что касалось диалога с Западом. Комментируя взаимодействие РФ с Евросоюзом, он заявил, что отношений с Брюсселем у Москвы нет с 2014 года — в течение восьми лет были лишь «технические контакты, и не более того». Министр обвинил Брюссель в том, то тогда именно он разрушил большинство диалоговых механизмов.

Двое в лодке Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей на мероприятии, приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь Фото: РИА Новости/БелТА

«Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни Европейскому союзу мы верить не будем », — сказал дипломат.

Как рассказал собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах, о том, чтобы восстановить связи — как с ЕС, так и с НАТО — сейчас речи не идет; прямых контактов, которые помогли бы избежать непреднамеренной эскалации «на земле», нет даже по линии военных РФ и альянса. По словам Сергея Лаврова, Москва первых шагов в эту сторону делать не будет .

— Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть на эти предложения — что конкретно имеется в виду, и, конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем. А будем требовать, если дойдет дело до возобновления диалога, исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников . По справедливости, — резюмировал глава МИД РФ.

В своем выступлении он поблагодарил «белорусских союзников за полное понимание причин, целей и задач специальной военной операции», которую Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года. РБ — едва ли не единственная страна, которая на уровне риторики поддерживает действия Москвы (на это указывают голосования по резолюциям Генассамблеи ООН в марте, когда против призыва к РФ прекратить боевые действия выступили лишь Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея).

Двое в лодке Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время совместной пресс-конференции в Минске Фото: РИА Новости/БелТА

При этом, несмотря на периодически возникающую в СМИ информацию и обвинения западных стран в том, что удары по Украине идут в том числе и с белорусской территории, отправлять своих солдат Минск, судя по заявлениям, не собирается .

— РФ не требует от РБ, чтобы она посылала свои военные контингенты, и Белоруссия здесь тоже не выражает особого желания поучаствовать в военной фазе операции, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Это выбор белорусского руководства. Ну, с пониманием относятся, и хорошо. Если бы без него, тогда мы бы говорили о каких-то трениях с белорусской стороной. Вероятно, в Москве изначально были готовы к такой позиции белорусского руководства.

Сейчас против Москвы и Минска действуют жесткие пакеты американских и европейских санкций, и это еще один фактор, который подталкивает стороны друг к другу. После того, как в марте 2022 года Россия перестала быть членом Совета Европы (РБ в него не входит, поскольку так и не ратифицировала Конвенцию о защите прав человека), она может менять свое законодательство без оглядки на общеевропейские нормы.

Двое в лодке Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Борис Грызлов после пресс-конференции в Минске Фото: РИА Новости/БелТА

Теперь Москва смотрит в сторону унификации законов не с нормами Совета, а своего ближайшего союзника : так, на выездном заседании «Единой России» в Минске Сергей Лавров заявил, что парламентарии РФ и РБ могли бы гармонизировать законодательства в сферах СМИ и неправительственных организаций ; чью практику — российскую или белорусскую, которая гораздо жестче, — надо взять за основу, министр не уточнил.

Об истоках такого предложения Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции с Владимиром Макеем — Москва и Минск действуют на одной стороне в «противодействие грязной информационной войне, которую против наших стран развязал коллективный Запад»; а раз так, то и сотрудничать в сфере масс-медиа они будут активнее, подчеркнул министр.