Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество

Более тесная интеграция позволит участникам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней конъюнктуры. Об этом Владимир Путин заявил, выступая 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Руководители «пятерки», которая составляет костяк ЕАЭС, согласились с необходимостью расширять возможности импортозамещения, отменять существующие барьеры между государствами — членами объединения, а также работать над повышением доли расчетов в национальных валютах во взаимной торговле.

Не сидеть сложа руки

Заседание ВЕЭС изначально должно было пройти в очном формате. Тем не менее в последний момент лидеры «пятерки» (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ) по какой-то причине предпочли не собираться в Бишкеке, обсудив ключевые интеграционные вопросы по видеосвязи. Впрочем, за время коронавирусной пандемии у политиков появился хороший опыт «виртуальной дипломатии», на которую в основном сетовал только президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На саммите, по сути, прозвучали те же тезисы, которые можно было услышать в ходе Евразийского экономического форума, прошедшего днем ранее. Руководители стран — членов ЕАЭС в открытой части выступили за усиление сотрудничества по линии объединения, напоминая при этом о сложной ситуации на мировой арене , связанной с началом специальной военной операции на Украине и усилением санкционного давления западных стран против РФ и Белоруссии.

Специнтеграция Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by

Наиболее прямолинейным спикером традиционно стал Александр Лукашенко, который заявил о невозможности «сидеть сложа руки» в текущих реалиях.

— Говорю это снова тем, кто думает, что всё пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом , — сказал он.

По мнению Владимира Путина, более тесная интеграция позволит участникам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней, в том числе и политической конъюнктуры. По инициативе России евразийская «пятерка» уже приняла ряд срочных антикризисных мер, направленных на минимизацию последствий санкций. К примеру, в сфере таможенного регулирования было одобрено три пакета мер по обнулению пошлин на более чем 1,6 тыс. товарных позиций критического импорта . В результате экономия импортеров за следующие полгода может составить порядка $800 млн, уточнил глава РФ.

Участники саммита в целом выступили за дальнейшую ликвидацию сохраняющихся ограничений на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и лиц на внутреннем рынке ЕАЭС. Работа в этом направлении активно ведется, о чем свидетельствует тот факт, что только за два последних года было снято 30 ограничений.

Специнтеграция Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым инициировать новые инвестпроекты на территории объединения, а также создавать комфортные условия для релокации зарубежных компаний на фоне западных санкций.

Ажиотажный спрос

На повестке заседания также оказались вопросы импортозамещения. Президент Киргизии Садыр Жапаров, под председательством которого прошел саммит, призвал в кратчайшие сроки приступить к локализации производств для снижения зависимости от импортной продукции во всех отраслях экономики . По словам Владимира Путина, сейчас уже реализуются шаги по дальнейшему углублению промышленной кооперации стран союза в стратегических отраслях, включая гражданское авиастроение и фармацевтику. На необходимость активизировать научно-техническое и технологическое сотрудничество обратил внимание и премьер Армении Никол Пашинян.

— Одно из наиболее перспективных и актуальных направлений развития сотрудничества — создание единых баз данных по разным направлениям работы . Сейчас мы не имеем полноценного представления о том, чем занимаются коллеги, не обменивается опытом об образовательной и научно-исследовательской деятельности. Поэтому считаю важным укреплять связи как внутри вузов государств — членов ЕАЭС, — сказал «Известиям» и.о. ректора Государственного университета управления Владимир Строев, который принял участие в прошедшем 26 мая Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

Однако расширять сотрудничество государства намерены не только в высокотехнологических сферах, но также, например, в области продовольственной безопасности , где на первый взгляд ЕАЭС занимает хорошие позиции. По оценке российского президента, на сегодня государства, входящие в объединение, за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.

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Тем не менее в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания необходимо тесное взаимодействие между участниками ЕАЭС, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров на собственных рынках, заявил Александр Лукашенко.

— Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка союза , — считает он.

Между тем президент Узбекистана (эта страна имеет статус наблюдателя при ЕАЭС) Шавкат Мирзиеев предложил коллегам разработать общую программу агрокооперации для совместного выращивания зерновых, масличных, плодовых и овощных культур.

Еще одной важной темой саммита стал процесс постепенного ухода от использования доллара в торгово-экономических отношениях. Сейчас доля расчетов в национальных валютах в торговле стран ЕАЭС достигла 75% .

Расширять горизонты

Политики сошлись во мнении, что ЕАЭС нужно активно развивать сотрудничество с третьими странами. Сейчас ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Кроме того, участники саммита поддержали идею «экономического сближения» с Египтом и Индонезией . Владимир Путин призвал изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с ОАЭ.

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По мнению экспертов, Евразийскому экономическому союзу сейчас нужно думать и над расширением участников организации, так как она остро нуждается в активном увеличении общего рынка.

— Первый долгий путь заключается в интенсивном внутреннем росте стран — участниц ЕАЭС. Это дает средние темпы 4–5% . И это большая проблема в условиях конкуренции с более крупными игроками — США, Европейским союзом и Китаем, — отметил в беседе с «Известиями» экономист Артем Савостицкий.

Более эффективный путь, по его словам, заключается в ускоренном включении новых участников в состав ЕАЭС . Для достижения устойчивого и самодостаточного положения союзу необходимо довести общую численность населения и, соответственно, — числа потребителей примерно до 350–400 млн. Эту задачу можно решить за ближайшие пять-шесть лет, уверен он. Сейчас в составе союза находятся пять стран с общим населением 186 млн человек, напомнил эксперт.

— Во-первых, в статусе стран — наблюдателей ЕАЭС уже состоят Узбекистан, Молдавия (несмотря на то что при экс-президенте Игоре Додоне республика присоединилась в качестве наблюдателя к ЕАЭС, президент Майя Санду отказывается считать свою страну наблюдателем при этой организации. — «Известия») и Куба — это еще около 40 млн человек. Во-вторых, в зоне свободной торговли с ЕАЭС находятся Вьетнам, Сербия и Сингапур — это 110 млн. Возможно, в ближайшее время ожидаются продуктивные переговоры с Таджикистаном, а также заключение постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, — подытожил Артем Савостицкий.

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ЕАЭС представляет собой институт углубленной экономической интеграции, отличающийся высокой степенью надежности , считает директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина. Это, по ее словам, создает предпосылки для его расширения, в том числе за счет государств, которые расположены за границами постсоветского пространства . Смещение мировой экономики в сторону Азии, а также возможности расширения сотрудничества с ШОС и АСЕАН создают надежные перспективы будущего евразийской интеграции, резюмировала эксперт.

В этот же день Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером . Главной темой беседы стала ситуация на Украине. Президент РФ, в частности, информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обратил внимание на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины .