Ответно-встречная полоса: как выступление Путина стало посланием Западу

В России в скором времени будут приняты решения об индексации пособий, пенсий и зарплат бюджетников. Об этом Владимир Путин сообщил 27 апреля во время своего выступления на традиционном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Но не только социальная повестка в выступлении президента оказалась в центре внимания в этот день. Слова главы государства о молниеносных ответно-встречных ударах в отношении тех, кто будет создавать стратегическую угрозу для нашей страны, наверняка заставили задуматься западных «партнеров» РФ. И не только их.

«Вы хорошо знаете, почему они это делали»

Заседание Совета законодателей традиционно прошло в День российского парламентаризма. Местом его проведения стал Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где 27 апреля 1906 года состоялось первое заседание Госдумы — еще Российской империи.

На заседании выступило множество спикеров — например, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая агитировала за свободу бизнеса и обещала прийти с плакатом к зданию правительства, или глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по оценкам которого инфляция в РФ в этом году превысит 20%.

Но основное внимание было приковано к выступлению Владимира Путина. Накануне поездки президента в Северную столицу в ряде СМИ появились сообщения о возможной отмене прямых выборов губернаторов из-за сложной обстановки. Эта информация, конечно, создавала дополнительный ажиотаж вокруг участия президента в ежегодном мероприятии.

Ответно-встречная полоса Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О выборах в итоге речь так и не зашла, хотя выступление главы РФ и без оказалась весьма острой. Лейтмотивом обращения президента стало, прежде всего, не самое справедливое положение дел на международной арене, с которым, отметил Владимир Путин, Россия сталкивается на протяжении многих лет.

— Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России — именно исторически проводили и проводят, так было вообще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали — такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна, — считает он. — Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность.

Проявлением такой политики, собственно, и стала попытка сформировать антироссийские территории у границ РФ. Москва этого попросту не могла допустить, поэтому и была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, объяснил позицию относительно происходящего президент.

— Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной, — сказал глава государства.

По его словам, они «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям».

Владимир Путин вновь заверил, что все задачи спецоперации будут выполнены. Это, по его мнению, позволит гарантировать мир и безопасность жителям ДНР и ЛНР, российского Крыма и всей нашей страны.

«У нас есть для этого все инструменты»

Выступление Владимира Путина, однако, было нацелено не только на внутреннюю публику, но и в определенном смысле посылало сигнал зарубежным странам, многие из которых за последние месяцы перестали быть партнерами, попав в список недружественных государств.

Для них президент подготовил особо жесткий посыл.

— Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны (речь шла о ситуации на Украине. — «Известия») и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми, — сказал Владимир Путин, добавив, что все решения по данному вопросу уже приняты.

Учитывая тот факт, что западные страны, похоже, не намерены отказываться от поставок тяжелого вооружения Киеву, и по-прежнему настроены добиться победы «на поле боя», заявление прозвучало более чем серьезно.

— У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Хочу, чтобы все об этом знали, — добавил президент.

Появляется на Украине и все больше иностранных наемников, что вряд ли способствует деэскалации конфликта. По словам Владимира Путина, их число растет с каждым днем, и вскоре Министерство обороны РФ представит общественности часть задержанных. В будущем действиям наемников обязательно будет дана объективная юридическая оценка.

— Но нужно уже сейчас поднимать все эти вопросы и на международном, и в том числе на парламентском уровне, — подчеркнул глава государства.

Напомнил президент и о недавнем предотвращении готовившегося теракта в отношении журналиста Владимира Соловьева, о котором было сообщено несколько дней назад. Попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал, подчеркнул Владимир Путин.

Ответно-встречная полоса Владимир Степанов, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— К каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность, — заверил он.

Помощь наиболее уязвимым

Во второй части выступления речь зашла о поддержке населения в непростой ситуации. По словам президента, решения по индексации социальных пособий, пенсий и зарплат сотрудников бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время — Владимир Путин потребовал от парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые для этого поправки и правовые механизмы.

— Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколения, — сказал глава государства. — Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка.

По его словам, российская банковская система, национальная валюта, транспорт и торговля в целом устояли под натиском нелегитимных западных санкций. То есть планы «экономического удушения» России провалились, уверен он.

В новых экономических реалиях государство последовательно поддерживает население, индексируя пенсии, соцпособия и зарплаты, что также помогает поддерживать и покупательский спрос, пояснила «Известиям» первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

Ответно-встречная полоса Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Это особенно важно в условиях беспрецедентного санкционного давления для отечественных компаний, экономик регионов и страны в целом. У России есть положительный опыт развития в условиях санкций и фундамент, опираясь на который мы можем противостоять давлению извне, — заявила парламентарий. — Надо понимать, что турбулентность временная, российские компании всё наверстают, и мы станем только сильнее. Меры поддержки будут разрабатываться и приниматься и далее, чтобы люди не теряли в доходности, а отечественный бизнес имел возможность продолжить бесперебойно и эффективно работать на рынке.

Кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий ГУУ Артём Кирка, комментируя речь президента, пояснил «Известиям», что поправки в Конституцию РФ, принятые в 2020 году, и проводимая в настоящее время специальная военная операция по защите русскоязычного населения Украины рассматриваются главой государства в рамках единой системы координат, единого политико-управленческого трека. Поэтому «пояснения» происходящего на Украине и соседствовали в выступлении с социальным благополучием россиян.