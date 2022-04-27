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Ответно-встречная полоса: как выступление Путина стало посланием Западу

Выступая перед законодателями, президент пообещал защитить граждан и дать отпор тем, кто угрожает России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ответно-встречная полоса: как выступление Путина стало посланием Западу
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2022-04-27 19:01:26
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В России в скором времени будут приняты решения об индексации пособий, пенсий и зарплат бюджетников. Об этом Владимир Путин сообщил 27 апреля во время своего выступления на традиционном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Но не только социальная повестка в выступлении президента оказалась в центре внимания в этот день. Слова главы государства о молниеносных ответно-встречных ударах в отношении тех, кто будет создавать стратегическую угрозу для нашей страны, наверняка заставили задуматься западных «партнеров» РФ. И не только их.

«Вы хорошо знаете, почему они это делали»

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Заседание Совета законодателей традиционно прошло в День российского парламентаризма. Местом его проведения стал Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где 27 апреля 1906 года состоялось первое заседание Госдумы — еще Российской империи.

На заседании выступило множество спикеров — например, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая агитировала за свободу бизнеса и обещала прийти с плакатом к зданию правительства, или глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по оценкам которого инфляция в РФ в этом году превысит 20%.

Но основное внимание было приковано к выступлению Владимира Путина. Накануне поездки президента в Северную столицу в ряде СМИ появились сообщения о возможной отмене прямых выборов губернаторов из-за сложной обстановки. Эта информация, конечно, создавала дополнительный ажиотаж вокруг участия президента в ежегодном мероприятии.

Ответно-встречная полоса
Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О выборах в итоге речь так и не зашла, хотя выступление главы РФ и без оказалась весьма острой. Лейтмотивом обращения президента стало, прежде всего, не самое справедливое положение дел на международной арене, с которым, отметил Владимир Путин, Россия сталкивается на протяжении многих лет.

— Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России — именно исторически проводили и проводят, так было вообще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали — такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна, — считает он. — Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность.

Проявлением такой политики, собственно, и стала попытка сформировать антироссийские территории у границ РФ. Москва этого попросту не могла допустить, поэтому и была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, объяснил позицию относительно происходящего президент.

— Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной, — сказал глава государства.

Ответно-встречная полоса
танки
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По его словам, они «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям».

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Владимир Путин вновь заверил, что все задачи спецоперации будут выполнены. Это, по его мнению, позволит гарантировать мир и безопасность жителям ДНР и ЛНР, российского Крыма и всей нашей страны.

«У нас есть для этого все инструменты»

Выступление Владимира Путина, однако, было нацелено не только на внутреннюю публику, но и в определенном смысле посылало сигнал зарубежным странам, многие из которых за последние месяцы перестали быть партнерами, попав в список недружественных государств.

Для них президент подготовил особо жесткий посыл.

— Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны (речь шла о ситуации на Украине. — «Известия») и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми, — сказал Владимир Путин, добавив, что все решения по данному вопросу уже приняты.

Ответно-встречная полоса
оружие
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Учитывая тот факт, что западные страны, похоже, не намерены отказываться от поставок тяжелого вооружения Киеву, и по-прежнему настроены добиться победы «на поле боя», заявление прозвучало более чем серьезно.

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— У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Хочу, чтобы все об этом знали, — добавил президент.

Появляется на Украине и все больше иностранных наемников, что вряд ли способствует деэскалации конфликта. По словам Владимира Путина, их число растет с каждым днем, и вскоре Министерство обороны РФ представит общественности часть задержанных. В будущем действиям наемников обязательно будет дана объективная юридическая оценка.

— Но нужно уже сейчас поднимать все эти вопросы и на международном, и в том числе на парламентском уровне, — подчеркнул глава государства.

Напомнил президент и о недавнем предотвращении готовившегося теракта в отношении журналиста Владимира Соловьева, о котором было сообщено несколько дней назад. Попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал, подчеркнул Владимир Путин.

Ответно-встречная полоса
Владимир Степанов, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы

Владимир Степанов, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— К каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность, — заверил он.

Помощь наиболее уязвимым

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Во второй части выступления речь зашла о поддержке населения в непростой ситуации. По словам президента, решения по индексации социальных пособий, пенсий и зарплат сотрудников бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время — Владимир Путин потребовал от парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые для этого поправки и правовые механизмы.

— Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколения, — сказал глава государства. — Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка.

По его словам, российская банковская система, национальная валюта, транспорт и торговля в целом устояли под натиском нелегитимных западных санкций. То есть планы «экономического удушения» России провалились, уверен он.

В новых экономических реалиях государство последовательно поддерживает население, индексируя пенсии, соцпособия и зарплаты, что также помогает поддерживать и покупательский спрос, пояснила «Известиям» первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

Ответно-встречная полоса
пенсия
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— Это особенно важно в условиях беспрецедентного санкционного давления для отечественных компаний, экономик регионов и страны в целом. У России есть положительный опыт развития в условиях санкций и фундамент, опираясь на который мы можем противостоять давлению извне, — заявила парламентарий. — Надо понимать, что турбулентность временная, российские компании всё наверстают, и мы станем только сильнее. Меры поддержки будут разрабатываться и приниматься и далее, чтобы люди не теряли в доходности, а отечественный бизнес имел возможность продолжить бесперебойно и эффективно работать на рынке.

Кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий ГУУ Артём Кирка, комментируя речь президента, пояснил «Известиям», что поправки в Конституцию РФ, принятые в 2020 году, и проводимая в настоящее время специальная военная операция по защите русскоязычного населения Украины рассматриваются главой государства в рамках единой системы координат, единого политико-управленческого трека. Поэтому «пояснения» происходящего на Украине и соседствовали в выступлении с социальным благополучием россиян.

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