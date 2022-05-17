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Назад в прошлое: Минэк ожидает максимальное за 13 лет падение экономики

При этом прогноз ведомства значительно оптимистичнее, чем у западных институтов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минэкономразвития существенно ухудшило макроэкономический прогноз на 2022 год. ВВП упадет на 7,8%, инфляция ускорится до 17,5%, безработица составит 6,7%, а реальные доходы населения сократятся на 6,8%. Об этом журналистам рассказал представитель Минэкономразвития. Среднегодовой курс нацвалюты ожидают на уровне 76,7 руб./$, а цену на нефть марки Urals — $80,1 за баррель. Уже в 2023 году большинство макроэкономических показателей перейдет к восстановительному росту. В отрицательной плоскости останется только ВВП — сокращение составит 0,7%. Эксперты называют прогноз Минэка реалистичным и указывают, что в этом году многое будет зависеть от того, удастся ли России наладить экспортно-импортные поставки.

Сложный год

Минэкономразвития подготовило и согласовало с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, рассказал журналистам представитель министерства. Документ исходит из того, что на всем прогнозном горизонте сохранится действующее санкционное давление.

В сценарных условиях Минэк уточнил прогноз и на 2022 год. По сравнению с макропрогнозом, принятым осенью 2021-го, все основные показатели пересмотрены в худшую сторону. Так, сокращение ВВП в этом году составит 7,8%. Это будет рекордное падение с 2009 года: тогда ВВП уменьшился так же — на 7,8%. По словам представителя Минэка, основной вклад в снижение экономики внесет потребление.

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магазин торговля продукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инфляция в 2022-м, по прогнозам ведомства, ускорится до 17,5%, оборот розничной торговли упадет на 8,7%, инвестиции в основной капитал — на 19,4%, реальная зарплата — на 3,8%, реальные доходы населения — на 6,8%, а безработица вырастет до 6,7%. Стоимость нефти марки Urals составит $80,1 за баррель, а среднегодовой курс доллара — 76,7 рубля. Представитель Минэкономразвития уточнил, что на II квартал этого года придется пик укрепления российской валюты. Затем начнется постепенное ослабление до 76 руб./$.

В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает несколько вещей. Первое — это эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, в первую очередь программы льготного кредитования. Мы видим, что они неплохо у нас сейчас развернулись, выдачи идут, поддержка идет. Но в то же время мы учитываем и второй важный фактор — активное снижение ключевой ставки Банка России вслед за инфляцией. В общем и целом, то, что сейчас в базовом сценарии, мы называем сценарием хорошего равновесия, — заявил представитель ведомства.

Справка «Известий»

В принятом в конце 2021-го макропрогнозе на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов Минэк ожидал, что в этом году рост ВВП составит 3%, инвестиций в основной капитал — 4,8%, реальной зарплаты и реальных доходов — 2,4%. Инфляция прогнозировалась на уровне 4%, цена на нефть в размере $62,2 за баррель, а курс нацвалюты — 72,1 руб./$.

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Плавное восстановление

На 2023 год Минэк закладывает восстановительный рост по всем основным макропоказателям. Инвестиции в основной капитал увеличатся на 0,3%, реальная зарплата — на 0,8%, реальные доходы — на 1,3%. Инфляция замедлится до 6,1%, безработица — до 6,6%. Однако цена на нефть упадет до $71,4 за баррель, а курс ослабится до 77 руб./$.

При этом динамика роста ВВП не перейдет в положительную плоскость — падение составит 0,7%. Представитель Минэка пояснил, что медленное восстановление экономики начнется в IV квартале этого года, однако в целом в 2023-м всё равно будет сокращение.

Инфляция вернется к таргету ЦБ 4% в 2024 году и сохранится на этом уровне в 2025-м, прогнозируют в Минэке. ВВП в 2024-м вырастет на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%. Безработица вернется к текущим значениям в 2025-м и составит 4,5%.

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нефть деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы исходим из того, что наша бюджетная политика будет в ближайшие годы нейтрально-мягкой, даже ближе к мягкой. Ресурсы для этого есть. Эти меры позволят не дополнить структурный кризис, через который мы проходим, кризисом циклическим. К сожалению, по апрелю-маю мы видим по цифрам, что риски развития циклического кризиса существуют, — констатировал представитель министерства.

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Несмотря на рекордное за 13 лет падение ВВП, прогноз Минэкономразвития всё равно оптимистичнее ожиданий ряда институтов. Так, Еврокомиссия заявляла, что экономика России в этом году сократится на 10,4%, а инфляция превысит 20%. S&P предсказывало уменьшение российского ВВП на 8,5%, Fitch — на 8%. Ожидания Минэка также оптимистичнее, чем у ЦБ. В регуляторе считают, что ВВП в этом году упадет на 8–10%, а инфляция окажется в диапазоне 18–23%.

В SberCIB Investment Research улучшили свой прогноз по динамике ВВП в 2022 году, рассказал главный аналитик Антон Струченевский. Ранее там ожидали, что экономика снизится на 13%. Теперь же эта цифра заложена в пессимистичный сценарий.

Наш новый базовый сценарий предполагает, что в 2022 году ВВП будет на 8% меньше, чем годом ранее, — заявил он.

В 2023-м ВВП начнет восстанавливаться, отметил Антон Струченевский. Однако это скорее можно будет назвать адаптацией к новой реальности, поскольку экономика будет выглядеть уже не так, как до кризиса, констатировал эксперт. Тем не менее на фоне поквартального восстановления в 2023 году, вероятно, удастся избежать падения ВВП в годовом выражении.

Прогноз Минэкономразвития вполне реалистичен, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. На показатели по инфляции и росту экономики повлияет ситуация с экспортом и импортом.

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деньги график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Уровень инфляции будет зависеть от того, случится ли дефицит товаров, запустится ли параллельный импорт или же он не сработает. Инфляция в районе 17–18% — это то, на что мы выходим сейчас, при текущей ситуации. Что касается ВВП, то всё будет зависеть от того, насколько большой у нас оказалась зависимость от товаров промежуточного потребления, насколько сильно это повлияет на потенциал отечественного производства, — считает эксперт.

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По мнению Станислава Мурашова, меры поддержки правительства не станут главным фактором, способным спасти российскую экономику от кризиса.

То, что сейчас является критической проблемой, нельзя решить деньгами. В этом отличие нынешнего кризиса от ковидного: тогда проблемы можно было решить, выделив средства из бюджета. Сейчас у нас всё зависит от экспорта и импорта. Нам нужны импортные товары, но нам не хотят их поставлять. У нас есть экспортные товары, но их не хотят у нас покупать. В этом и заключается эффект санкций, — подытожил Станислав Мурашов.

При этом эксперт подчеркнул, что пока еще у России есть запас импортных товаров. Дальше всё будет зависеть от того, заработает ли на полную мощность параллельный импорт.

В текущих условиях основная поддержка для экономики будет обеспечиваться со стороны экспортных доходов, согласилась старший экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова. По ее словам, в случае введения дополнительных санкций, затрагивающих сырьевой экспорт, показатели экономики могут оказаться значительно хуже.

— Выход на положительную динамику мы ожидаем в 2024 году — рост ВВП может превысить 3%, — указала она.

У инфляции уже сейчас наблюдается значительное затухание, правда, оно связано с негативным фактором — слабым спросом.

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