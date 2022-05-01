Подъемного два года ждут: экономика РФ перейдет к росту в 2024-м

Экономика России перейдет к росту в 2024 году — к таким выводам пришли опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих финансовых институтов. По их мнению, в 2022-м можно ожидать сокращения ВВП на 6–11%, в 2023-м оно будет не таким серьезным, а к докризисным уровням производства страна вернется к 2030 году . Согласно оценкам аналитиков, наиболее пострадавшими секторами оказались автопром, авиация, машиностроение, финансовый сектор и IT. Драйверами восстановления могут стать нефтегазовый сектор и производители удобрений .

Поэтапное восстановление

Снижение ВВП России в 2022–2023 годах будет происходить в связи с беспрецедентными санкциями Запада и серьезными ограничениями на внешнеэкономическую деятельность, заявил руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. По его словам, наибольшее давление оказывают запреты западных стран на закупки российской продукции. Кроме того, страдают отрасли, которые не могут функционировать без импорта. Нарушены и логистические цепочки экспорта нашей продукции. По его оценкам, в нынешнем году ВВП упадет на 9,2%, а в следующем выйдет в ноль .

Перспективы восстановления экономического роста будут напрямую зависеть от смягчения санкционного давления на Россию, полагают аналитики.

— Спад российской экономики в этом году составит 8,5% и еще 0,8% в будущем году . При этом многие полагают, что спад в этом году будет более 10%. В дальнейшем, если экономика будет восстанавливаться в среднем на 1,5% в год, спад может быть преодолен в 2030 году , — спрогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Подъемного два года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ПСБ ожидают снижения ВВП России на 6,7% в 2022 году . Главный аналитик банка Денис Попов уточнил, что есть и более негативный сценарий: при усугублении ограничений на нефтегазовый экспорт из РФ спад может составить 11,3% . Текущий кризис имеет выраженную структурную основу, подчеркнул он. Восстановление экономики России к докризисным уровням не будет быстрым и займет более двух лет . Полностью кризис будет преодолен к середине 2025 года , считает Денис Попов.

Справка «Известий» Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России на 8,8% в 2022-м и выход в положительную динамику в 1,3% уже в следующем году, сообщали СМИ в апреле. В 2024–2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно.

В настоящее время на темпы роста экономики большое значение оказывает уровень инфляции, который по итогам года составит от 20 до 25%, сейчас он опускается к нижней границе этого диапазона, считает Ольга Беленькая. По ее предположениям, уровень и динамика инфляции будут снижаться из-за появления замещающих продуктов, выстраивания новых логистических цепочек, сокращения необоснованного потребительского спроса, повышения сберегательной активности , роста бюджетных расходов, льготных программ кредитования и курса рубля.

Рост цен поможет ограничить восстановление курса рубля до докризисных уровней, высокая ключевая ставка Банка России и снижение потребительского спроса , считает научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. По его данным, сейчас уровень инфляции в годовом выражении достиг отметки 17,6% — максимум с 2002 года. Однако уже наблюдаются довольно отчетливые сигналы, что вслед за резким всплеском роста цен может последовать резкое торможение.

Подъемного два года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перспективы развития

В текущих условиях некорректно выделять каких-то конкретных «виновников» снижения ВВП и роста инфляции — эта проблема имеет массовый характер, полагает Даниил Наметкин. Наиболее пострадавшими секторами оказались автопром, авиация, машиностроение и финансовый сектор, с серьезными проблемами может столкнуться IT , в нем наблюдается значительный отток профессиональных кадров. Наиболее благоприятные условия складываются для продовольственного ритейла, производства удобрений и цветной металлургии .

Если говорить, к примеру, о производстве удобрений, то Россия — один из крупных игроков рынка. В конце марта США включили эту продукцию в перечень жизненно важной, так что можно ожидать роста экспортных доходов российских компаний в этом сегменте . Ко второй категории относятся ниши, которые освободились после приостановки деятельности многих зарубежных компаний в России, отметил Даниил Наметкин. Он подчеркнул, что это открывает окно возможностей для российских малых предпринимателей, особенно в сферах производства одежды, мебели и предметов интерьера .

Скоро раскрутится импортозамещение. Из-за выросшего внутреннего предложения уже снижаются цены на стройматериалы, лекарства, постепенно этот процесс будет расширяться на другие товарные группы, пояснил Денис Попов.

Подъемного два года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Важно остановить рост цен на продукты питания . Пока это удалось сделать по отдельным товарным группам: сахар, яйца, свинина и т.д. Системное решение этой задачи связано с наполнением внутреннего рынка предложением и обеспечением конкуренции , — добавил он.

Кроме того, ряд экспертов полагает, что относительно защищенными будут также экспорт нефти и газа по причине зависимости от них экономики других стран . Вместе с тем политика ЕС не дает абсолютной уверенности в том, что и на этот сектор экономики не будут распространяться ограничения.