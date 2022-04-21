Структуры перестройка: какие цели ставит Набиуллина на пятилетку

Стабилизация валютного курса и доступные кредиты для бизнеса должны быть главными элементами поддержки структурной перестройки экономики и приоритетами Банка России в ближайшие пять лет , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Финансовое содействие восстановлению страны наряду со снижением инфляции и развитием международных расчетов в национальных единицах в качестве целей ЦБ назвала действующий глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме 21 апреля. На заседании депутаты продлили срок ее полномочий на пять лет.

Кризисное регулирование

Представляя отчет Банка России за 2021 год в Госдуме, Эльвира Набиуллина заявила, что страна успешно вышла из коронакризиса: ВВП вырос на 4,7%, в то время как безработица оказалась на исторически низком уровне . За этот период кредитование предприятий выросло на 12%, ипотека — на 30%, розничные займы — на 20%.

В своем выступлении Эльвира Набиуллина сделала акцент на мерах по стабилизации финансовой системы, которые были приняты уже в 2022 году — в связи с масштабными санкциями Запада. В конце февраля — марте ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20% для сохранения ликвидности в банках, ввел валютные ограничения для стабилизации курса рубля, а также реализовал регуляторные послабления для кредитных организаций, напомнила председатель ЦБ.

Также глава регулятора объяснила, почему замороженные в рамках санкций порядка $300 млрд золотовалютных резервов были размещены в Европе — ЦБ вел политику диверсификации ЗВР . Глава Банка России пояснила: поскольку рубль не выступает резервной валютой, сбережения в долларах и евро могли бы стабилизировать внутренний валютный рынок в условиях кризиса .

Структуры перестройка Фото: агентство городских новостей «Москва»

— С 2014 года наша страна подвержена санкционному давлению, поэтому мы последовательно в течение многих лет диверсифицировали резервы, наращивая доли золота и юаня . Так, с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в резервах сократилась почти в четыре раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с нуля до 17%, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопросы депутатов, она заявила, что дефолта в России не будет и страна способна выполнять свои долговые обязательства — ресурсов достаточно. Председатель ЦБ также подчеркнула: несмотря на заморозку золотовалютных резервов, правительство при необходимости сможет воспользоваться средствами ФНБ в полном объеме.

Финансовая система России выдержала удар благодаря организованной должным образом работе Центрального банка, заявил на заседании глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в коронакризис банковская система не требовала докапитализации и не просила помощи со стороны государства, что говорит о качественном регулировании со стороны ЦБ. По итогам обсуждения большинство депутатов приняли отчет о работе Банка России.

Цели на пятилетку

Срок Эльвиры Набиуллиной на должности председателя Банка России истекает в июне 2022 года . В марте президент снова внес ее кандидатуру на этот пост. По итогам пленарного заседания Госдумы действующего главу ЦБ переназначили на этот пост в третий раз — на пятилетний период. За нее проголосовали 338 депутатов, против — 83 парламентария.

Структуры перестройка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В качестве главной задачи, которая стоит перед ЦБ в ближайшие годы, Эльвира Набиуллина назвала доступность финансовых ресурсов для восстановления экономики . Она уточнила, что в 2022 году все отрасли ждет структурная перестройка, а на поиск новых поставщиков импортной продукции у предприятий могут уходить месяцы. Еще одной первостепенной задачей она назвала борьбу с инфляцией . По прогнозам ЦБ, рост цен вернется к целевому уровню 4% к 2024 году . Кроме того, Банк России должен работать над переводом международных расчетов в национальные валюты.

— Приоритет — это развитие расчетов в национальных валютах. Мы здесь не с нуля начинаем. Эту тему активно продвигали ранее. И, конечно, встречное движение было, прежде всего со стороны Евразийского экономического союза: там у нас расчеты в национальных валютах составляют более 70% и по экспорту, и по импорту. Я думаю, что сейчас эти процессы пойдут быстрее, после того как мы отрезаны от возможности проводить расчеты в долларах и евро. А задача Центробанка — выстраивать необходимую платежную инфраструктуру, — заявила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, также ЦБ следует развивать инновационные технологии, в том числе цифровой рубль . Пилотные расчеты планируется запустить в 2023 году. Цифровая нацвалюта позволит отслеживать целевой характер использования бюджетных денег.

Банковское сообщество положительно оценивает существующий формат и опыт взаимодействия с Центральным банком, его председателем и действующей командой регулятора, рассказал «Известиям» глава Национального совета финрынка Андрей Емелин. Он пояснил, что для финансового сектора важны устойчивость и стабильность, которые в полной мере обеспечивает нынешний председатель ЦБ.

Структуры перестройка Фото: агентство городских новостей «Москва»

Вместе с тем банкам требуется от регулятора более тщательная оценка технической реализации инновационных проектов, особенно в сфере финтеха, предполагающих обязательное использование электронных государственных сервисов или определяющих стратегию развития рынка на много лет, как цифровой рубль, добавил Андрей Емелин. Не менее важно продолжить курс на стабилизацию и далее на снижение регуляторной нагрузки на финансовые организации.