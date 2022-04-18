Отсрочное дело: заемщики могут получить несколько кредитных каникул

Заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении кредитных каникул по каждому кредиту и займу, если соответствует требованиям закона № 106-ФЗ и лимитам по размеру задолженности . Такие пояснения «Известиям» дала пресс-служба Центробанка в ответ на запрос о правомерности отказов банков в отсрочке. О том, что такие отказы есть и граждане жалуются на них, «Известиям» рассказали в фонде «За права заемщиков». Дело в том, что прямого указания в законе, могут ли предоставить кредитные каникулы по всем договорам, нет. Поэтому и возникают трудности. Однако в ЦБ заявили, что если банки отказывают при соответствии заемщика всем требованиям, то нужно жаловаться регулятору.

Все на одного

Как рассказала «Известиям» директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в ходе мониторинга жалоб граждан на отказы в кредитных каникулах проявилась неприятная тенденция. Людям не дают возможность воспользоваться льготой по нескольким кредитам, оформленным в одной организации, рассказала эксперт. Она отметила, что банки сами поощряли заемщиков к разнообразным заимствованиям.

— Любому заемщику легче получить одобрение заявки на потребительский кредит, если он уже является добросовестным владельцем кредитки этого же банка, например, — пояснила Евгения Лазарева. — Но когда речь заходит о предоставлении каникул по потребкредиту и карте одновременно, то заемщики сталкиваются с отказом в удовлетворении или одной из заявок, или обеих .

Отсрочное дело Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В марте 2022-го россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта. И только в случае, если доход сократился из-за ухудшения экономической ситуации на 30% и более. Кроме того, размер кредита не превышает лимитов, установленных правительственным постановлением.

Так, для потребкредитов физлиц максимальный размер составляет 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 350 тыс. рублей, лимит по кредиткам ограничен 100 тыс., автокредиты — 700 тыс. Для ипотеки, если она оформлена в Москве, верхняя планка установлена на уровне 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточном федерального округа — 4 млн рублей. Для всех остальных субъектов страны лимит по жилищному кредиту установлен на уровне 3 млн рублей.

— Мы внимательно изучили нормативную базу и не увидели никаких препятствий к предоставлению каникул по нескольким кредитам, — подчеркнула Евгения Лазарева.

Отказать нельзя

Юристы также придерживаются позиции, что банкам ничего не мешает предоставить каникулы по нескольким кредитам . Хотя четких указаний по этому поводу в законе нет, по общей логике документа при соблюдении всех условий препятствий для получения отсрочки по всем кредитам нет, сказала адвокат, партнер коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Светлана Тарнопольская.

Проще говоря, если у жителя Москвы есть ипотека в пределах 6 млн рублей, потребкредит до 300 тыс. и кредитка с лимитом до 100 тыс. и он потерял от 30% доходов, то может обратиться за льготой.

Это подтвердили в Центробанке . Как сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора, если у заемщика несколько кредитов, по закону о кредитных каникулах можно запросить отсрочку по каждому из них.

Отсрочное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Закон № 106-ФЗ не содержит ограничений на обращение заемщика с требованием об установлении льготного периода по нескольким кредитным договорам (договорам займа), заключенных одним заемщиком. Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по каждому кредиту и займу при соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 6 закона № 106-ФЗ, -— пояснили в Центробанке.

Если банк отказывает в предоставлении каникул по каждому договору, заемщик может обратиться с жалобой в ЦБ через интернет-приемную, посоветовали в регуляторе.

Зампред Совфеда Николай Журавлев также посоветовал обращаться в ЦБ, если банк отказывает в каникулах по разным видам кредитов. Нормы закона предполагают возможность однократного обращения по кредиту без возможности повторно взять каникулы по одному и тому же кредиту, но не ограничивают заемщика в каникулах по разным кредитам, уточнил сенатор.