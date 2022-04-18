Нал нала меньше: ряд банков не продает валюту, несмотря на разрешение ЦБ

Крупнейшие банки не продают наличную валюту, несмотря на смягчение ограничений ЦБ с 18 апреля. Купить живые доллары нельзя в «Альфе», Райффайзенбанке и Росбанке , сообщили «Известиям» в call-центрах организаций или в пресс-службах. Корреспонденту также не удалось это сделать в ВТБ, Газпромбанке и «Уралсибе» . В других кредитных организациях заявили, что наличие валюты необходимо уточнять в каждом конкретном отделении. Поскольку банки могут продавать гражданам лишь доллары и евро, поступившие после 9 апреля, они испытывают дефицит живых иностранных денег , пояснили эксперты.

Заварить кэша

С 18 апреля ЦБ смягчил ограничения на выдачу наличной валюты. Банки получили право продавать живые доллары и евро, но только те купюры, которые поступили в кассы кредитных организаций после 9 апреля.

Купить наличную валюту можно в офисах «Сбера», ВТБ, Газпромбанка, РСХБ, «Открытия», МКБ, Экспобанка, «Зенита», крымского РНКБ и МТС-Банка , сообщили «Известиям» в call-центрах или в пресс-службах этих кредитных организаций. Там подчеркнули, что приобрести иностранные деньги можно только в тех отделениях банков, где есть наличность. При этом уточнить, есть ли в кассе необходимая сумма, можно только при непосредственном визите .

Однако корреспонденту «Известий» не удалось купить доллары в отделении ВТБ в Москве. Сотрудник сообщил, что пока нет информации о возможности проведении такой операции . В пресс-службе ВТБ отметили, что придерживаются рекомендаций ЦБ, но технические вопросы продажи валюты со стороны банка пока прорабатываются . Приобрести деньги также не получилось в офисе «Уралсиба», в пресс-службе банка не ответили на запрос.

Нал нала меньше Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В офисе Газпромбанка корреспонденту заявили, что получить наличные 18 апреля могут только те граждане, которые заранее заказывали кэш — деньги доставили в отделение в лимитированном объеме. Ограничений в продаже наличной иностранной валюты по территориальному признаку нет, однако купить ее можно только в объеме, который доступен в кассе интересующего офиса Газпромбанка на момент обращения клиента, подчеркнули в пресс-службе кредитной организации. В «Сбере» уточнили, что приобрести валюту можно только в крупных отделениях .

В то же время, в Альфа-Банке, Росбанке и Райффайзенбанке купить наличную валюту по-прежнему нельзя, несмотря на смягчение ограничений. Приобрести доллары и евро в Альфа-Банке можно только онлайн, а в офисе провести операцию нет возможности , заявили в call-центре кредитной организации. В call-центре Райффайзенбанка подчеркнули, что пока не принимают заявки на покупку наличной валюты в отделениях . Операция также пока не проводится в Росбанке , сообщил руководитель центра розничных транcакционных продуктов Андрей Шагимуллин, добавив, что на текущий момент исследуется возможность запуска этого сервиса .

В «Открытии» «Известиям» сообщили, что располагают наличной валютой. В банке видят спрос на эту операцию со стороны россиян, однако он не ажиотажный , добавили в кредитной организации. Умеренную востребованность покупки наличной валюты также увидели в МКБ.

Нал нала меньше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дефицитный товар

Начиная с 18 апреля коммерческие банки могут продавать ту валюту, которую их обменные пункты смогли накопить с 9 апреля, то есть менее чем за 10 дней , напомнил «Известиям» аналитик «Финама» Александр Потавин. Он подчеркнул: очевидно, что валюты будет немного . Из-за введенных санкций российские банки уже не могут, как прежде, свободно ввозить бумажные деньги из ЕС и США самолетами, пояснил эксперт. Вместе с тем он полагает, что те, кто имел наличную валюту, сейчас вряд ли будут ее активно продавать. В таких условиях в кредитных организациях может оказаться дефицит живых иностранных денег.

— Спрос на наличную валюту после нескольких дней ажиотажа может пойти на спад, ведь у многих россиян сейчас наблюдается ощутимая просадка в доходах и в запасе свободных наличных рублей . Если кому-то срочно нужно было купить валюту, то лучше всего сделать это в начале текущей недели, поскольку запасов наличных в коммерческих банках весьма немного, — полагает эксперт.

Однако, по его словам, по мере стабилизации ситуации в финансовом секторе Центробанк будет и дальше постепенно снимать ограничения по хождению валюты и операциям с ней: поэтому тем, кому доллары и евро нужны не срочно, стоит немного подождать .

Нал нала меньше Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Введенные в конце февраля —начале марта меры ЦБ и Минфина, в числе которых комиссия на покупку основных валют и продажа выручки компаниями-экспортерами, были направлены на охлаждение спроса на иностранную валюту и стабилизацию ситуации на валютном рынке , напомнил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. В результате эти меры, а также высокие мировые цены на сырьевые товары привели к тому, что национальная валюта начала укрепляться, причем в моменте рубль находился на уровнях начала года.

— Вполне вероятно, что при сохранении всех ограничительных мер укрепление могло бы продолжиться, однако чрезмерно сильный рубль вредит бюджету из-за уменьшения объема налоговых поступлений . Скорее всего, по этой причине мы и видим поэтапное снятия ранее введенных ограничений, которые помогают рынку найти равновесный курс рубля без повышенной волатильности, — пояснил Александр Джиоев.

Он добавил, что при прочих равных условиях смягчение валютных ограничений привело бы к ослаблению рубля, однако в ситуации заморозки основных каналов оттока валюты — в частности, пополнение золотовалютных резервов при помощи механизма бюджетного правила — даже полное снятие валютных ограничений будет иметь либо краткосрочное, либо менее выраженное влияние на курс.