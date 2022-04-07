Преступление без наказания: Мишустин обвинил Запад в грабеже

За два ковидных года в России экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах , заявил во время отчета о работе правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин. Однако сейчас против России начали экономическую войну . Заморозку активов страны на Западе глава кабмина сравнил с грабежом. О том, какой план приоритетных действий в ответ на санкции подготовило правительство и как фракции парламента отреагировали на него, — в материале «Известий».

Итоги пандемии

За два последних года российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах, отметил премьер Михаил Мишустин. В 2021-м РФ даже вернулась к допандемийным показателям. Объем ВВП увеличился на 4,7% . На рекордные показатели вышел несырьевой неэнергетический экспорт — он вырос почти на 40% (примерно до $200 млрд).

Наибольший вклад в рост экономики внесли промышленность и торговля , в основном за счет внутреннего спроса. Производство машиностроительного комплекса увеличилось на 10%, а грузовых автомобилей — на 30%.

Преступление без наказания Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нет проблем и с основными продуктами. Россия полностью обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом . Достаточно высокий уровень — более 80% — по картофелю, молоку и овощам, сообщил премьер.

Еще одна отрасль, демонстрирующая существенный рост, — строительство. Оно, так же как и сельское хозяйство, практически не зависит от импорта , отметил Михаил Мишустин. Более 4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«Это рекордный объем строительства жилья за всю историю нашей страны, включая советский период» , — обратил внимание Михаил Мишустин.

Для этого было выдано 2 млн кредитов по ипотеке, четверть от общего количества — по льготной программе на новостройки. По программе расселения аварийного жилья смогли переехать 132 тыс. россиян.

Преступление без наказания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Безусловным приоритетом правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия граждан , подчеркнул Михаил Мишустин. В 2021 году материнский капитал получил 1 млн семей. Также по инициативе президента ввели два новых пособия: для будущих мам в трудной финансовой ситуации, а также выплаты более чем на 1,5 млн детей от восьми до 17 лет, которых воспитывают одинокие родители.

Новые проблемы

В России, по мнению премьера, создан фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику . Однако сейчас появились новые проблемы.

«Первой приняла удар финансовая система страны. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике , если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну» , — сказал премьер.

Он добавил, что политическое давление оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки высокотехнологичного импорта.

« Против России развязана самая настоящая экономическая война . И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — добавил Михаил Мишустин.

Преступление без наказания Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Количество санкций против РФ, по его данным, превысило 6 тыс. Причем целью их введения был удар по каждому россиянину, отметил глава кабмина. Инициаторы антироссийских ограничений рассчитывали за несколько дней разрушить экономику страны, но их сценарий не сбылся , подчеркнул Михаил Мишустин. Сейчас стало очевидно, что от вопроса импортозамещения зависит экономический суверенитет страны.

«Ситуация последних лет, сначала связанная с пандемией, а теперь — с действиями недружественных стран, показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции» , — заявил председатель кабмина.

В правительстве подготовили план, в котором определены пять приоритетов работы на краткосрочную перспективу . Властям необходимо обеспечить бесперебойную деятельность компаний, расширить свободу предпринимательства и обеспечить насыщенность рынка товарами. Кроме того, кабмин собирается ввести секторальные меры поддержки и помочь тем, кто особенно уязвим.

«Мы учитываем также обратную связь от бизнеса, общественных организаций, деловых объединений и граждан. Считаю важным, что Государственная дума поддержала такой формат», — отметил Михаил Мишустин.

Сейчас многие западные компании приостанавливают свою работу в нашей стране, однако Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога , заявил глава кабмина.

Преступление без наказания Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

« Мы уважаем ваши труд и усилия, которые вы вложили в свои проекты на территории нашей страны, ценим наше сотрудничество , — обратился к иностранным предпринимателям премьер. — Но если вы всё-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу, ведь оно дает рабочие места . Там трудятся наши граждане. Защита их интересов — наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков».

Для облегчения жизни отечественного бизнеса власти приняли послабления. Например, компаниям в два раза снизили пени за просрочку уплаты налогов начиная со второго месяца. При этом для регионов продлили возможность устанавливать каникулы для новых ИП по некоторым налоговым режимам до начала 2025 года . Пакеты мер поддержки, по словам Михаила Мишустина, постоянно обновляются.

«Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленности, независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — заявил премьер.

Российской экономике, по мнению главы кабмина, потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций . Однако установить «потолок» в этом вопросе сложно, отметил председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

— Понятно, что в течение какого-то времени большая часть кооперационных цепочек будет залатана. Но остаются другие вопросы. Будут ли ужесточаться санкции? Сколько времени всё это продолжится? Будет ли Запад давить на дружественные нам страны? — сказал «Известиям» Владимир Гамза.

Преступление без наказания Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Не всё так просто не только в экономике, но и в соцполитике. К сентябрю 2021 года уровень безработицы показал исторический минимум — 4,3%. Однако в экспертном сообществе ожидают ухудшения этого показателя. Как заявил «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, всплеск безработицы не будет похож на тот, который был в начале пандемии. Он может иметь более затяжной характер . Тогда иностранные компании были заинтересованы в наиболее быстром возвращении в Россию. Сейчас западные политики ограничивают возвращение предпринимателей на наш рынок.

Какие регионы пострадают от западных санкций больше всего, пока прогнозировать сложно, признался эксперт. Некоторые даже могут выиграть от этой ситуации, например субъекты, в которых добываются природные ресурсы, ведь цены на их товары на экспорте растут. Однако многое зависит от санкционной политики западных стран и оперативного реагирования на нее.

Есть вопросы

Также во время отчета депутаты задали весь спектр вопросов — от Дальнего Востока до роста цен. По словам Михаила Мишустина, все эти темы находятся под пристальным контролем. Особенно очень чувствительные для населения, например, такие как медпрепараты.

«На жизненно важные лекарства мы контролируем цены через систему маркировки. Видим цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали — до 5% . Этот рост в основном обоснован ростом цен на субстанции», — подчеркнул председатель правительства.

Преступление без наказания Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Что же касается упрощения работы бизнеса, глава кабмина напомнил, что сейчас отменено порядка 30% обязательных требований к нему.

Все самые важные вопросы и предложения членов Госдумы в правительстве будут оперативно рассматривать, пообещал Михаил Мишустин.

«Друзья, мы едины здесь. Мы с вице-премьерами, с министрами, с руководителями федеральных органов исполнительной власти вместе каждый день плечом к плечу работаем. Я скажу, что это команда, команда президента, моя команда, ваша команда, которая старается, пашет и делает всё возможное для того, чтобы минимизировать эффекты от санкций, чтобы достигнуть национальных целей развития , чтобы развивать нашу экономику, строить импортозамещение», — обратился к депутатам Михаил Мишустин.

По итогам отчета фракции еще раз напомнили о своих позициях по основным вопросам.

В память о руководителе фракции ЛДПР Владимире Жириновском, который умер 6 апреля, его однопартийцы включили видео с его выступлением вместо заявления от партии.

Преступление без наказания Цветы в память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском в здании Государственной думы РФ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин