Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину

Российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар со стороны западных стран. Об этом Владимир Путин заявил 23 мая во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые продолжались почти пять часов. Кроме того, он отметил, что переход РФ к торговле в национальных валютах с другими странами способствует укреплению рубля. Президент соседней республики в ходе беседы остановился на вопросах безопасности — речь зашла о потенциальных территориальных претензиях к его стране и расчленении Украины.

Общие проблемы

Относительно недавно, в День космонавтики, Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались на «Восточном». Кроме того, на прошлой неделе главы государств виделись в Москве, где состоялся юбилейный саммит ОДКБ. На этот раз руководитель Белоруссии прилетел в Сочи.

Впрочем, удивляться тому, что Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые и до 24 февраля не только часто общались, но даже порой вместе играли хоккей, катались на яхте, лыжах и снегоходах, вновь решили обсудить мировые проблемы с глазу на глаз, вряд ли стоит. К слову, активный досуг белорусский президент, прилетевший в Сочи за день до переговоров с российским коллегой, запланировал и в этот раз. По словам Александра Лукашенко, ему удалось «немножко окунуться в море». Однако прилетел он, конечно, не ради плавания.

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Земля обедованная Александр Лукашенко прибывает на встречу с Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва и Минск сейчас, по сути, оказались на одной стороне баррикад в противостоянии с США, государствами Евросоюза и их партнерами, которые оказывают политическую, экономическую и, прежде всего, военную помощь Киеву. И хотя белорусские солдаты не принимают участия в боевых действиях на Украине, против республики на протяжении последнего времени неоднократно вводились санкции. Что касается России, то против нее в общей сложности введено уже свыше 10 тыс. ограничительных мер в самых разных сферах.

Помимо экономического и политического давления, Россию и Белоруссию в настоящий момент объединяет еще одна тема — потенциальное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, которые уже подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Таким образом, сложная обстановка на международной арене, которая порой напоминает наиболее критичные моменты холодной войны, и попытки коллективного Запада изолировать РФ и Белоруссию, не дают главам двух постсоветских государств исчерпать темы для частых бесед.

Держит удар

В открытой части переговоров в Сочи президенты были, однако, весьма лаконичны в своих высказываниях. Владимир Путин, в частности, подтвердил, что текущие обстоятельства «требуют серьезного, глубокого разговора». При этом президент подчеркнул, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар. Об этом, по его словам, говорят все основные макроэкономические показатели. Однако приводить конкретные цифры в присутствии журналистов глава РФ не стал, хотя и отметил укрепление нацвалюты.

— Мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля, — заявил Владимир Путин. — Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового, мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы эти увеличиваются.

По мнению Александра Лукашенко, Запад своими действия подтолкнул Минск и Москву более интенсивно заниматься развитием собственных экономик.

Земля обедованная Фото: ТАСС/Виктор Драчев

— Наши правительства по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется, — сказал президент Белоруссии. — Деньги совсем небольшие, я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные, ну совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего, на хорошее импортозамещение.

Директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина считает, что сейчас нужно ускорять интеграцию двух стран. Это будет, в частности, способствовать дальнейшему технологическому прорыву России и Белоруссии, уверена эксперт.

— Россия сегодня — самодостаточная страна. Санкции могут только слегка притормозить, но никак не остановить ее развитие, — заявила она «Известиям». — Что касается Белоруссии — это высокотехнологичная страна, с развитым промышленным сектором, с хорошим уровнем информационных технологий. Не зря ведь сегодня белорусские ученые совместно с российскими, в общей связке, работают для преодоления санкций, которые введены Западом против наших космических программ.

Вопросы, связанные с развитием Союзного государства, действительно, затрагивались на встрече. Еще в ноябре прошлого года Москва и Минск утвердили 28 союзных программ. По словам Владимира Путина, в этом направлении руководство двух стран делает «все спокойно, без всякой спешки».

— Очевидно, что три месяца прямого экономического давления на Россию не дали Западу ожидаемых результатов. Ставка на обвал рубля и всей финансовой системы России не сработала, — заявил «Известиям» доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий.

Земля обедованная Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На этом фоне западной коалиции приходится менять свою стратегию.

— Во-первых, расчет на то, что из-за санкций США Россия 25 мая объявит о техническом дефолте в связи с невозможностью обслуживать свой внешний долг, который, кстати, сейчас составляет всего 14% от ВВП, — добавил он.

Во-вторых, есть намерение нанести экономический урон высокотехнологичному сектору России и Белоруссии. Резкое укрепление курса рубля может привести к Голландской болезни (эффект Гронингена), при которой усиление притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе, пояснил Артем Савостицкий.

Эксперт уверен, что Союзное государство России и Белоруссии имеет все возможности для использования мягких инструментов государственного регулирования, которые позволят нарастить темпы промышленной кооперации и повысить конкурентоспособность продукции аграрного сектора.

Сектор безопасности

Во время переговоров президенты затронули и вопросы безопасности. Александр Лукашенко рассказал не только о том, как «натовцы концентрируют» войска у границ РФ и Белоруссии, но и о попытках Запада «расчленить Украину».

Земля обедованная Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

— Есть интересные какие-то вещи, неожиданно, на Украине, вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, наверное, тоже, что они, политики, уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину, — заявил белорусский президент.

Более того, по мнению Александр Лукашенко, западные партнеры, которые после 24 февраля попали в российский список недружественных стран, могут посягнуть и на белорусскую территорию.

— Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности — это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины, — пояснил Александр Лукашенко.

Раскритиковал Александр Лукашенко и польского президента Анджея Дуду, который 22 мая посетил Киев и выступил в Верховной Раде.

— Поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем — их проблем, которые нам придется решать: вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает в Польше, а занимается этими фейками, — заявил Александр Лукашенко.

Земля обедованная Выступление Анджея Дуды в Верховной Раде Украины Фото: REUTERS/Polish Presidency/Jakub Szymczuk

Что конкретно имел в виду белорусский президент, говоря о действиях польского коллеги, осталось тайной. Владимир Путин тоже не стал комментировать слова своего собеседника, оставив, возможно, тему исторического ревизионизма для более уединенной обстановки.