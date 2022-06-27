На выданье: когда Софью Сапегу могут помиловать

Вероятность помилования россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии, достаточно высока, заявил «Известиям» ее адвокат Антон Гашинский. Рассмотрение вопроса, по его данным, обычно занимает около полугода. Сейчас защита девушки находится в контакте с МИД РФ, где ей оказывают помощь. В Белоруссии тоже не исключают положительного исхода дела. Как заявил «Известиям» зампред международного комитета парламента республики Олег Гайдукевич, вопрос может быть рассмотрен даже быстрее — примерно в течение месяца.

27 июня стало известно, что Софья Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании или смягчении наказания. Она передала соответствующее ходатайство в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад.

В своем обращении девушка написала, что на совершение преступлений ее сподвигли «молодость и глупость», но она искренне раскаивается. Кроме того, россиянка напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».

— Шансы достаточно высокие, потому что полгода назад министр иностранных дел Белоруссии [Владимир] Макей заявлял, что после приговора суда Софья может подать на помилование и она может быть помилована. Мы оцениваем [шанс] достаточно высоко, поэтому и подали прошение. Поэтому и не обжаловался приговор, он вступил в законную силу, — пояснил Антон Гашинский.

Защита Сапеги находится в контакте с МИД РФ, где им оказывают помощь. Помилование — достаточно длительная и формализованная процедура. Как отметил Антон Гашинский, прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента, поэтому процесс может занять около полугода.

Условия содержания россиянки такие же, как и у остальных в этой колонии, сообщил адвокат. Однако девушке довольно тяжело пребывать в заключении.

— Особых каких-то условий в связи с тем, что она гражданка России или из-за ее известности, нет. Единственное, ей достаточно тяжело адаптироваться. Когда она прибыла в колонию, у нее забрали всю одежду, выдали халат, забрали средства личной гигиены. <…> С момента, как она приехала в колонию, ни одного контакта [с близкими и родственниками] не было», — рассказал адвокат.

Шанс на помилование у россиянки действительно есть, сказал «Известиям» зампред международного комитета парламента республики Олег Гайдукевич. При этом, по его словам, вопрос может быть рассмотрен оперативно — примерно в течение месяца. Решение в основном будет зависеть от содействия следствию.

— Президенту решать, он часто милует, если раскаялся и сотрудничаешь со следствием. Конечно, есть отягчающие обстоятельства — очень многие люди пострадали от их действий. В том числе я. Она вела «Черную книгу». Самое странное, что туда детей вносили. Моих двух дочек туда внесли. В чем они виноваты? Мне в дом кинули бутылки с зажигательной смесью, — пожаловался белорусский политик.

В Кремле напомнили, что вопрос помилования девушки находится в компетенции Александра Лукашенко, и призвали дождаться его решения.

«Известия» направили запросы в администрацию президента Белоруссии и МИД.

Суд над Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020-го, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. 6 мая 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Полученное наказание — минимальное из всех возможных. В июне Александр Лукашенко заявил о возможности передать Софью Сапегу России. Он признался, что ему ее жалко. Позднее в МИД РФ допустили ее перевод для отбывания наказания на родине.