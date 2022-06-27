Реклама
Прямой эфир
Спорт
Паспорт болельщика можно будет оформить на «Госуслугах» с 4 июля
Общество
Историческое просвещение включат в программы для младших классов
Армия
ВС РФ в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы наемников
Экономика
Страны G7 намерены ограничить доходы России от золота
Мир
НАТО увеличит число сил реагирования до 100 тысяч на восточном фланге
Экономика
Россия сократила финансовые операции с недружественными странами на 80%
Экономика
Правительство РФ направит на развитие авиатранспорта 770 млрд рублей
Мир
Литва будет дополнительно проверять транзит в Калининград через территорию ЕС
Общество
Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника
Мир
В Турции заявили о создании операционного центра по зерновому вопросу
Общество
Синоптик сообщил о продолжении ливней в Крыму в ближайшие дни

На выданье: когда Софью Сапегу могут помиловать

В Минске положительно оценили шансы на возвращение россиянки на родину
0
Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность помилования россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии, достаточно высока, заявил «Известиям» ее адвокат Антон Гашинский. Рассмотрение вопроса, по его данным, обычно занимает около полугода. Сейчас защита девушки находится в контакте с МИД РФ, где ей оказывают помощь. В Белоруссии тоже не исключают положительного исхода дела. Как заявил «Известиям» зампред международного комитета парламента республики Олег Гайдукевич, вопрос может быть рассмотрен даже быстрее — примерно в течение месяца.

27 июня стало известно, что Софья Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании или смягчении наказания. Она передала соответствующее ходатайство в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад.

Под гродным взглядом: когда суд вынесет приговор по делу Софии Сапеги
Россиянке грозит до шести лет заключения в белорусской тюрьме

В своем обращении девушка написала, что на совершение преступлений ее сподвигли «молодость и глупость», но она искренне раскаивается. Кроме того, россиянка напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».

— Шансы достаточно высокие, потому что полгода назад министр иностранных дел Белоруссии [Владимир] Макей заявлял, что после приговора суда Софья может подать на помилование и она может быть помилована. Мы оцениваем [шанс] достаточно высоко, поэтому и подали прошение. Поэтому и не обжаловался приговор, он вступил в законную силу, — пояснил Антон Гашинский.

Защита Сапеги находится в контакте с МИД РФ, где им оказывают помощь. Помилование — достаточно длительная и формализованная процедура. Как отметил Антон Гашинский, прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента, поэтому процесс может занять около полугода.

Условия содержания россиянки такие же, как и у остальных в этой колонии, сообщил адвокат. Однако девушке довольно тяжело пребывать в заключении.

— Особых каких-то условий в связи с тем, что она гражданка России или из-за ее известности, нет. Единственное, ей достаточно тяжело адаптироваться. Когда она прибыла в колонию, у нее забрали всю одежду, выдали халат, забрали средства личной гигиены. <…> С момента, как она приехала в колонию, ни одного контакта [с близкими и родственниками] не было», — рассказал адвокат.

Со слезами на глазах: о чем Роман Протасевич рассказал белорусскому ТВ
Оппозиционер признал вину и подтвердил подготовку покушения на Лукашенко

Шанс на помилование у россиянки действительно есть, сказал «Известиям» зампред международного комитета парламента республики Олег Гайдукевич. При этом, по его словам, вопрос может быть рассмотрен оперативно — примерно в течение месяца. Решение в основном будет зависеть от содействия следствию.

— Президенту решать, он часто милует, если раскаялся и сотрудничаешь со следствием. Конечно, есть отягчающие обстоятельства — очень многие люди пострадали от их действий. В том числе я. Она вела «Черную книгу». Самое странное, что туда детей вносили. Моих двух дочек туда внесли. В чем они виноваты? Мне в дом кинули бутылки с зажигательной смесью, — пожаловался белорусский политик.

В Кремле напомнили, что вопрос помилования девушки находится в компетенции Александра Лукашенко, и призвали дождаться его решения.

«Известия» направили запросы в администрацию президента Белоруссии и МИД.

Суд над Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020-го, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. 6 мая 2022 года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Полученное наказание — минимальное из всех возможных. В июне Александр Лукашенко заявил о возможности передать Софью Сапегу России. Он признался, что ему ее жалко. Позднее в МИД РФ допустили ее перевод для отбывания наказания на родине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022