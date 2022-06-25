Первые к делу: Путин пообещал Лукашенко «Искандер-М»

Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», которые способны нести в том числе и ядерную боеголовку . Об этом Владимир Путин заявил 25 июня на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Кроме того, российский президент предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. При этом Минск не требует передачи ядерных боеприпасов , а, прежде всего, заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды — это связано с активизацией тренировочных полетов НАТО с такими же боеголовками. Зачем Россия решила усилить военный потенциал соседней страны и какие еще вопросы обсуждались в Константиновском дворце — в материале «Известий» .

Шестая встреча

Еще относительно недавно — до последних президентских выборов в Белоруссии и протестов несогласных с их результатами, Александра Лукашенко в публичном поле порой обвиняли в попытках «усидеть на двух стульях». Сейчас ситуация кардинально изменилась: глава соседней республики, особенно в последние месяцы, демонстрирует свою приверженность к выстраиванию плотных отношений с Россией. При этом Республика Беларусь, по сути, оказалась единственной страной на постсоветском пространстве, которая открыто поддерживает Москву после 24 февраля. К слову, именно за пророссийский вектор в нынешней ситуации страны коллективного Запада постоянно усиливают санкции в отношении республики .

И хотя Минск пока официально не признал суверенитет ДНР и ЛНР, подход Белоруссии заметно отличается от действий других стран региона. К примеру, остальные союзники РФ по ОДКБ (Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) не стали в марте голосовать против принятой Генассамблеей ООН резолюции, которая содержит призыв к России немедленно прекратить боевые действия на территории Украины. Кроме того, достаточно вспомнить недавнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал республики в Донбассе «квазигосударствами». Впрочем, это не свидетельство того, что Россия оказалась в изоляции на мировой арене, как утверждают многие европейские политики, а лишь показывает, насколько сблизились позиции Москвы и Минска за последнее время.

Регулярность встреч между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в этом году действительно впечатляет . При этом интересно, что общение политиков происходит исключительно на территории России. Глава РФ не посещает соседнюю республику еще с того момента, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса. Однако стоит отметить, что Владимир Путин в целом стал изредка покидать страну. С марта 2020-го он посетил лишь Швейцарию ради встречи с главой Белого дома Джо Байденом, отправился в конце прошлого года с рабочим визитом в Индию, а в начале нынешнего — в Китай, где принял участие в церемонии открытия зимней Олимпиады.

Нежелание российского президента лишний раз выезжать за границу, однако, никак не сказывается на отношениях с Белоруссией благодаря активности Александра Лукашенко. Для него нынешняя поездка в Россию уже стала шестой в этом году. Примечательно, что на этот раз политики еще до официальных переговоров в Константиновском дворце вместе провели два дня (23 и 24 июня) в резиденции в Завидово, где их общение проходило в неформальной обстановке . Собственно, после начала встречи в Северной столице, которая прошла в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, стало понятно, зачем Владимиру Путину и Александру Лукашенко понадобилось несколько дней для обсуждения вопросов международной повестки и двустороннего сотрудничества.

Самое серьезное оружие

— Владимир Владимирович, нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят наши соседи . Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно в Украине: в последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши , — заявил Александр Лукашенко. — То же самое и Литва . В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны уже, недопустимы подобные вещи в современных условиях .

При этом белорусский лидер в негативном ключе прокомментировал не только поведение Варшавы и Вильнюса, но и США и НАТО в целом, которые, как отметил Лукашенко, проводят тренировочные полеты самолетов, способных нести ядерные боеголовки . В связи с этим белорусский президент попросил коллегу рассмотреть возможность зеркального ответа на происходящее. Но, как он сам подчеркнул, это надо сделать «без перебора». Следом он пояснил, что Минск не требует передачи ядерных боеприпасов, а, прежде всего, заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды .

— Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока, — уточнил Александр Лукашенко.

Владимир Путин, судя по всему, был готов к подобному повороту беседы в присутствии журналистов. Так, российский президент напомнил, что в европейских странах-членах Североатлантического альянса у американцев находится 200 ядерных тактических боезапасов. При этом для их возможного применения подготовлено 257 самолетов, добавил он. Военный эксперт Виктор Литовкин уточнил в беседе с «Известиями», что американские атомные бомбы B61 размещены на базах в Турции, Нидерландах, Италии, Германии и Бельгии.

На этом фоне российский президент согласился приступить к модернизации самолетов Су-25, которые находятся на вооружении у Белоруссии . Их дооборудование будет проведено на авиационных заводах в РФ, подчеркнул Владимир Путин. Также российская сторона начнет соответствующую подготовку летного состава.

— И второе. Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении , — подчеркнул глава РФ.

Несмотря на то, что многие эксперты сейчас, наверняка, еще чаще заговорят о приближении Судного дня, Виктор Литовкин считает, что текущее положение дел пока даже не стоит сравнивать с Карибским кризисом 1962 года, который, как всем хорошо известно, разрешился благополучно.

— Тогда дело доходило до потенциального прямого обмена ракетно-ядерными ударами. Пока такого напряжения между Москвой и Вашингтоном, между Россией и НАТО не существует, — отметил он.

Экономический блок

В Константиновском дворце обсуждались и вопросы экономического характера, которые несколько ушли на второй план. Хотя именно торговые связи между Россией и Белоруссией как никогда важны в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны США, ЕС и их ближайших партнеров. В частности, Москва и Минск согласовали 15 крупных проектов, нацеленных на замещение той продукции, которые ранее поставляли в обе страны западные предприятия .

— Союзному государству важно прилагать совместные усилия по формированию технологического суверенитета, причем развивать свою технологическую базу, — сказал «Известиям» ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Кроме того, президенты затронули будущее белорусского порта в Бронке. Находясь в Северной столице, Александр Лукашенко лично ознакомился с ходом его строительства . Учитывая тот факт, что белорусская сторона из-за западных санкций лишена возможности экспортировать свои товары через прибалтийские порты, появление этих «ворот», расположенных на южном побережье Финского залива, играет для республики весьма важную роль.

На встрече также обсуждался продовольственный кризис в мире, в причинах которого друг друга поочередно обвиняют Запад и Россия. Напомним, что Владимиру Путину во время прошедшей 24 июня встречи в формате «БРИКС плюс» даже пришлось окунуться в реалии французской истории XVIII века, чтобы донести до зарубежных коллег свое недовольство политикой западных государств. «Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — пояснил президент. Вместе с тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Россия «использует голод в качестве оружия».