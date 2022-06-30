В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО

Подготовка НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года для Москвы не новость, этим и объясняются ее решительные действия по защите своих собственных интересов, заявил 29 июня Владимир Путин . Он уточнил, что РФ давно рассматривают как внешнего врага, вокруг которого можно объединить союзников. Североатлантический альянс в среду зафиксировал в своей новой стратегической концепции, что РФ — прямая угроза для безопасности союзников и мира в регионе. Бороться с ней блок решил при помощи резкого увеличения войск на своих восточных рубежах. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, официальное признание России главной угрозой НАТО — больше символический шаг, который однако еще сильнее взвинчивает напряжение между РФ и Западом . Вместе с тем российский лидер отметил: призыв к Киеву продолжать боевые действия подтверждает, что Украина — просто средство для достижения Западом его целей.

Двое в лодке

« Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе ». Такой тезис появился в новой стратегической концепции НАТО, определяющей курс блока до 2030 года и обнародованной во второй день саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

При этом в НАТО отметили, что рассчитывают сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации . Но, как признал ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, полноценный диалог между сторонами невозможен. Впрочем, в нынешних условиях к нему вряд ли готова и Москва.

Утечки о том, что в новой стратегической концепции НАТО Россию без экивоков обозначат в качестве главной угрозы миру и спокойствию Европы, появились еще накануне трехдневного саммита в Мадриде. Так что сей факт вряд ли стал особой неожиданностью для Москвы . Еще накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал эти планы альянса так: «Ну они любят играть в слова, но от этого суть не изменяется . Давным-давно, до всякого созыва саммита НАТО, Россия была объявлена врагом».

Как дал понять российский президент Владимир Путин в общении с журналистами на Каспийском саммите в Ашхабаде, Москва всегда исходила из того, что «НАТО — это рудимент холодной войны, и он нужен только как инструмент внешней политики Соединенных Штатов для того, чтобы держать в повиновении своих сателлитов» . Кроме того, альянсу «нужен был внешний враг», вокруг которого можно было бы объединить союзников. Поэтому к тому, что Североатлантический альянс решил отныне считать Россию своей главной угрозой, надо относиться как к факту, отметил глава государства. По его мнению, все это подтверждает, что блок готовился к активным действиям против России с 2014 года , однако новостью для Москвы это не стало.

По мнению американского политолога Эдуарда Лозанского, официальное признание России главной угрозой НАТО — больше символический шаг, который однако еще сильнее взвинчивает напряжение между РФ и Западом.

— Интересно будет посмотреть, насколько секунд сдвинут ближе к 12 часам стрелки «Часов Судного дня» (ведутся американским журналом ученых Bulletin of the Atomic Scientists). Последний раз они находились в ста секундах от 12. К сожалению, ни в Америке, ни в Европе сейчас нет политиков, которые готовы были бы приложить усилия для разрядки. Поэтому остается только надеяться и верить, что человеческий инстинкт самосохранения все-таки возьмет верх и удержит мир от ядерной катастрофы, — сказал эксперт «Известиям».

При этом Россия оказалась в этой лодке не одна: в новом программном документе члены альянса решили впервые очертить вызовы со стороны государства, не имеющего с НАТО общих границ, — Китая. Открыто называть эту страну противником члены альянса не стали, но отметили, что КНР представляет вызов «для интересов, безопасности и ценностей» блока. А укрепление связей Китая и России альянс объявил противоречащим своим ценностям .

Впрочем, по мысли директора по научной работе клуба «Валдай» Федора Лукьянова, такие заявления лишь подстегнет дальнейшее сближение Москвы и Пекина : «оно будет продолжаться, это уже безальтернативное развитие, оно не означает, что будет какой-то военный альянс, хотя НАТО безусловно это стимулирует».

Непривычное доселе негативное внимание к Китаю со стороны НАТО стало еще одним подтверждением того, что тон в альянсе снова задают США.

— По всем прежним канонам Китай и АТР явно не попадают под «юрисдикцию» НАТО. И это (упоминание КНР. — «Известия») — подтверждение того, что лидером альянса и в годы холодной войны, и после нее всегда были США . Они определяли повестку, и сейчас США важно продемонстрировать, что у всех общая система угроз, — заметил «Известиям» Федор Лукьянов. — Но самое интересное, что это заявка на превращение НАТО в глобальный, а не просто евроатлантический альянс .

Еще одним свидетельством стремления блока вовлечь в свою орбиту новых единомышленников стал объявленный в испанской столице план укреплять сотрудничество с партнерами в регионе Индийского и Тихого океанов. Кого НАТО видит в роли своих главных союзников там, можно было понять уже по кругу приглашенных на саммит первых лиц ненатовских стран — его гостями впервые оказались лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Турция ходит первой и выигрывает

Еще одним важным итогом мадридского саммита стало официальное приглашение стать членами альянса двум новым странам — Швеции и Финляндии . Еще на днях перспективы их скорого приема, казалось, висели на волоске из-за вето Турции. Но вечером 28 июня по итогам четырехчасового общения президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон три государства пришли к соглашению, снявшие претензии Анкары.

Скандинавские претенденты в НАТО обязались не поддерживать запрещенные в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также отказаться от фактического эмбарго против турецкой оборонной промышленности . Магдалена Андерссон даже показала турецкому лидеру изменения в национальном законодательстве по борьбе с терроризмом, которые вступят в силу уже в следующем месяце.

«Турция добилась значительных успехов в борьбе с террористическими организациями. Турция получила то, что хотела », — прокомментировали в канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана такие итоги.

Победой Анкары можно смело назвать и договоренность трех стран сообща работать по вопросам экстрадиции . В Швеции проживает порядка 100 тыс. курдских беженцев, и Турция неоднократно призывала к выдаче лиц, которые, по ее мнению, связаны с РПК или ее сирийским крылом Отряды народной самообороны. Как сообщила шведская газета Dagens Nyheter, в местной полиции безопасности Säpo уже был составлен список из «по меньшей мере десяти» человек, проживающих в Швеции и имеющих связи с РПК, которые могут быть экстрадированы в Турцию.

После урегулирования всех трений с Анкарой лидеры Швеции и Финляндии смогли принять законное участие в нынешнем саммите в качестве приглашенных лиц . Это стало знаком того, что их страны находятся на твердом пути к полноправному членству, до которого осталась лишь малость — дождаться ратификации этого решения всеми нынешними государствами, входящими в блок. Впрочем, как пообещал 29 июня генсек НАТО, этот процесс пойдет ускоренными темпами. По словам бывшего постпреда Италии при альянсе, а ныне старшего советника Итальянского института международных политических исследований Стефано Стефанини, почувствовать себя уязвимыми Финляндию и Швецию заставили действия России на Украине.

— Они стремились гарантировать свою безопасность, подав заявку на членство в НАТО. Обе страны имеют очень ограниченный наступательный потенциал, но они сильны в территориальной обороне и, следовательно, укрепят способность НАТО защищаться от нападения. Их членство добавит глубину стратегической безопасности и географическую непрерывность северному периметру НАТО, что не меняет регионального военного баланса, но разрушает изоляцию прибалтийских государств, делая их гораздо более защищенными, — пояснил «Известиям» ценность новых членов для альянса Стефано Стефанини, добавив, что общим результатом этой меры станет «оборонительная модернизация всего альянса».

Неудивительно, что снятие Турцией вето на грядущее пополнение натовского семейства вызвало восторженные отклики лидеров альянса . Британский премьер Борис Джонсон назвал это «фантастическими новостями». А кое-кто не удержался и от откровенного злорадства.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь он получит больше НАТО», — заявил по итогам первого дня мадридского саммита Йенс Столтенберг, говоря о президенте России. «Это демонстрирует, что президент Путин не преуспел в том, чтобы закрыть двери НАТО. Двери НАТО остаются открытыми», — вторил он самому себе уже на следующий день. О таких же мелочах, как необходимость для Швеции с ее развитой системой собственных высокотехнологичных систем вооружения закупать в будущем натовскую военную технику и нежелание 70% граждан Финляндии идти на уступки Турции ради НАТО (данные опроса Helsingin Sanomat), на саммите не говорили.

Впрочем, Владимир Путин парировал тезис о том, что РФ боролась против расширения НАТО за счет Украины, а получила Финляндию и Швецию в альянсе .

— Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО — это совсем не то, что членство Украины, это совсем разные вещи, — отметил Владимир Путин.

По его словам у России нет проблем со Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной, поэтому если им хочется в НАТО, то пожалуйста .

— Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было для них угроз, а в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально , — пообещал президент.

Прокомментировал Владимир Путин и ход спецоперации на Украине . Президент вновь отметил, что конечная ее цель — освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. По его словам, нынешние события показывают, что из Украины делали плацдарм, а призывы к Киеву со стороны американских и европейских политиков продолжать боевые действия подтверждает, что Украина — всего лишь средство для достижения целей Запада .

Быстрее, выше, сильнее

Количественное преобразование НАТО во время нынешнего саммита коснулось не только новых членов, но и численности войск . Как пообещал Йенс Столтенберг, блок усилит боевые группы на восточных рубежах и доведет численность сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 100 тыс. человек .

О новых военных развертываниях в Европе объявил и президент США Джо Байден. В частности, он сообщил о планах разместить бригаду из 3 тыс. военнослужащих в Румынии, две эскадрильи истребителей F-35 в Великобритании и два эсминца ВМС в Испании вдобавок к уже имеющимся четырем, а также усилить силы ПВО в Германии и Италии .

При этом в новой концепции альянса прописали, что высшей гарантией собственной безопасности НАТО считает стратегические ядерные силы, в особенности США.

Сюрпризом такое развитие событий для РФ не стало. Как не раз подчеркивали в Москве, дальнейшее расширение военного блока не считают экзистенциальной угрозой для России, но и молча взирать на происходящее у своих границ не станут . Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское минобороны уже разрабатывает планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируются действиями альянса. А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил недавно, что границы России с Западом могут быть укреплены за счет ракетного комплекса «Искандер», гиперзвуковых ракет и кораблей с ядерным оружием .

— Россия уже знала об оборонительных возможностях Финляндии и Швеции. Даже президент Путин признал, что их вступление в НАТО не представляет собой существенного изменения в военном плане. Но Россия может почувствовать себя обязанной показать флаг с усиленным военным присутствием на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией, а также в союзной Белоруссии; возможно, она захочет иметь больше войск и средств в Калининграде. Ничто из этого не стало бы неожиданностью для Европы, — признал Стефано Стефанини.

При этом он добавил, что, «когда пыль осядет, НАТО и Россия могут в конечном итоге начать жесткий торг по контролю над вооружениями и ограничениям».