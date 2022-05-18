Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией
Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не значит окончательного «нет», это приглашение к диалогу, заявили «Известиям» в парламенте республики. Ее лидер высказался против вступления этих стран в альянс, отметив, что они служат «гостевым домом для террористических организаций». Опрошенные «Известиями» эксперты называют предметами торга не только изменение позиции Хельсинки и Стокгольма по отношению к курдам, но и сокращение их поддержки Штатами на северо-востоке Сирии, а также снятие запрета на поставки Турции истребителей F-35.
Дебаты вдоль границы
16 и 17 мая парламенты Финляндии и Швеции проголосовали за вступление в НАТО. В шведском риксдаге (парламенте) дебаты продлились три часа, после которых премьер Магдалена Андерссон заявила: «Я вижу широкую поддержку позиции правительства». Премьер заверила депутатов: после вступления в НАТО Швеция не будет иметь на своей территории ядерного оружия или «постоянных баз».
В финской эдускунте (парламенте) дебаты продолжались два дня, не все депутаты поддерживали решение присоединиться к военному блоку. Председатель парламентской группы Альянса левых Юсси Сарамо заявил, что после вступления в альянс финская граница с Россией станет «постоянно напряженной». Однако в итоге 188 голосов за вступление в НАТО и только восемь против.
Премьер-министр Санна Марин во время обсуждения членства Финляндии в НАТО на пленарном заседании парламента, Хельсинки, Финляндия
Следующий этап: заявки Финляндии и Швеции доставят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и начнется процесс ратификации.
Внешнеполитический советник финской Национально-коалиционной партии (Kokoomus) Генри Ванханен считает, что переговоры с НАТО будут быстрыми. По его мнению, до июньского саммита блока в Мадриде заявки Финляндии и Швеции будут «быстро ратифицированы несколькими государствами-членами, особенно северно-балтийскими». Остальные члены альянса одобрят заявки в течение четырех месяцев, а США уже заявили, что смогут всё ратифицировать до августа, подчеркнул Ванханен.
Претензии Турции к скандинавским странам
Впрочем, ратификация шведской и финской заявок может затянуться из-за Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил: Анкара не может позволить Хельсинки и Стокгольму стать членами НАТО из-за их сотрудничества с курдскими организациями — Рабочей партией Курдистана (PПК) и Курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции, ЕС и США РПК признана террористической организацией.
Эрдоган назвал скандинавские государства гостевым домом для террористических организаций. Он отметил, что «в парламентах [этих стран] есть сторонники терроризма. Мы не можем относиться к этому позитивно».
Завершил свою речь президент Турции категоричным отказом: «[их делегации] приедут в понедельник в Турцию. Приедут, чтобы убедить нас в обратном? Пусть не утруждают себя».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкое государственное новостное агентство Anadolu выпустило большой материал, где рассказало о связях Финляндии и Швеции с курдскими организациями. По данным агентства, Турция за последние пять лет запросила экстрадицию 30 человек из Финляндии и Швеции за их связи с организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ и РПК. Однако реакции не последовало.
Анкара, согласно материалу Anadolu, не забыла, как в октябре 2019 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто осудил военную операцию Турции на севере Сирии «Источник мира» и заявил, что она «приведет к увеличению перемещений и человеческим страданиям». Власти Финляндии тогда же объявили, что правительство не будет утверждать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию.
К Швеции претензий еще больше. Anadolu припомнило нынешней главе МИДа страны Анн Линде ее встречи с представителями YPG/РПК, а также то, что эти организации имеют офис в шведском Стокгольме с 2016 года.
В парламенте страны есть депутат Аминэ Какабаве, выступающая за сотрудничество с РПК. С ее подачи в апреле 2022 года в риксдаге состоялось заседание с тем, чтобы исключить РПК из списка террористических организаций ЕС. Но эту инициативу парламентарии не поддержали.
Как пишет исследователь из шведского университета Линкопинга Халид Хайяти, первая группа курдских политических беженцев прибыла в Швецию после военного переворота в Турции в 1971 году. С 1970-х годов в Швецию последовательно прибыло значительное число курдской интеллигенции, а также политиков. К концу 1980-х количество курдских писателей в Швеции превысило количество оставшихся в Курдистане.
«Нет» — это только начало торга
Премьер Финляндии Санна Марин назвала заявления Эрдогана тревожными, но выразила уверенность, «что всё можно решить путем диалога».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил более мягкую позицию Анкары, оставляющую больше маневра для дискуссии: Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если две страны откажутся от поддержки «террористических организаций» и отменят эмбарго на поставки оружия.
17 мая глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что истинное желание Турции — добиться уступок по закупке американских истребителей F-35 на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В 2018 году Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку в связи с тем, что Турция закупила российские комплексы С-400. Вместо них США решили поставить Турции истребители F-16.
Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил «Известиям», что заявления президента — это часть переговорного процесса.
— Я знаю, что все выступали против членства этих стран. Но процесс переговоров есть процесс переговоров. Я не знаю, насколько Турция будет настойчива, но я считаю, что торг будет, и эти страны могут предпринять меры против террористических групп, это откроет путь для членства, — подчеркнул политик.
Журналист, автор Telegram канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев также считает, что слова Эрдогана — это не окончательное решение, это элемент торга и повышение ставок.
— Всё-таки это было больше эмоциональное высказывание, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Среди тем для торга также, например, эмбарго Финляндии и Швеции в отношении Турции по продаже вооружения. У Турции есть проблемы с экономикой, и она может ожидать какой-то материальной помощи для решения проблем с беженцами. То есть она может сейчас несколько тем одновременно поднять.
Говоря о заявлении Жана Ассельборна, он пояснил, что вопрос с поставками F-35 закрыт: конгресс США, администрация президента уже поддержали другой запрос Турции на приобретение 40 новых истребителей F-16 и восьми комплектующих для 80 истребителей.
— В Анкаре дают сигнал: мы сторонники открытых дверей, мы не против новых членов, но мы должны что-то за это получить, — уточнил Яшар Ниязбаев.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США
Турция «серьезно обеспокоена деятельностью террористической организации РПК в Швеции и Финляндии», а также тем, что скандинавские страны прямо поддерживают YPG в Сирии, заявил «Известиям» эксперт турецкого аналитического центра SETA Энес Байраклы.
— Если эти страны изменят свою политику в этих вопросах, Турция может одобрить их членство в НАТО, — допустил эксперт.
Турецкий политолог Керим Хас с ним не согласен. По его мнению, давление на Финляндию и Швецию по поводу РПК и YPG — это только начало торга.
— Не думаю, что это главная головная боль Эрдогана, в других европейских странах тоже есть много оппозиционных курдов. Сами США поддерживают дочернюю организацию РПК в Сирии, — уточнил эксперт «Известиям».
По его мнению, есть несколько факторов, интересующих Эрдогана: получить от США F-16 побыстрее, снять санкции против F-35 и эмбарго на поставки вооружений.
При этом, делая громкие заявления против членства Финляндии и Швеции, президент Турции работает и на внутреннюю аудиторию как «харизматичный лидер, который противостоит требованиям США».
19 мая финского и шведского лидера будут принимать в Белом доме. Вступление их стран в НАТО и позиция Турции, как ожидается, станут главной темой переговоров.
Под вечер 17 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна хочет расширить свое сотрудничество с Турцией в рамках НАТО. Кроме того, он заверила: Стокгольм поддерживает борьбу со всеми формами терроризма, также как НАТО и ЕС, добавив, что шведы готовы к диалогу с Турцией для обсуждения и решения существующих вопросов. «Известия» направили запрос в МИД Швеции и Финляндии.