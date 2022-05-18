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Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией

Смогут ли Финляндия и Швеция преодолеть вето Турции и вступить в НАТО
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не значит окончательного «‎нет»‎, это приглашение к диалогу, заявили «‎Известиям»‎ в парламенте республики. Ее лидер высказался против вступления этих стран в альянс, отметив, что они служат «гостевым домом для террористических организаций»‎. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты называют предметами торга не только изменение позиции Хельсинки и Стокгольма по отношению к курдам, но и сокращение их поддержки Штатами на северо-востоке Сирии, а также снятие запрета на поставки Турции истребителей F-35.

Дебаты вдоль границы

16 и 17 мая парламенты Финляндии и Швеции проголосовали за вступление в НАТО. В шведском риксдаге (парламенте) дебаты продлились три часа, после которых премьер Магдалена Андерссон заявила: «Я вижу широкую поддержку позиции правительства». Премьер заверила депутатов: после вступления в НАТО Швеция не будет иметь на своей территории ядерного оружия или «постоянных баз».

В финской эдускунте (парламенте) дебаты продолжались два дня, не все депутаты поддерживали решение присоединиться к военному блоку. Председатель парламентской группы Альянса левых Юсси Сарамо заявил, что после вступления в альянс финская граница с Россией станет «постоянно напряженной». Однако в итоге 188 голосов ‎за вступление в НАТО и только восемь против‎.

Условно и срочно
Премьер-министр СДП Санна Марин во время обсуждения членства Финляндии в НАТО, на пленарном заседании парламента, Хельсинки, Финляндия

Премьер-министр Санна Марин во время обсуждения членства Финляндии в НАТО на пленарном заседании парламента, Хельсинки, Финляндия

Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen

Следующий этап: заявки Финляндии и Швеции доставят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и начнется процесс ратификации.

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Внешнеполитический советник финской Национально-коалиционной партии (Kokoomus) Генри Ванханен считает, что переговоры с НАТО будут быстрыми. По его мнению, до июньского саммита блока в Мадриде заявки Финляндии и Швеции будут «‎быстро ратифицированы несколькими государствами-членами, особенно северно-балтийскими»‎. Остальные члены альянса одобрят заявки в течение четырех месяцев, а США уже заявили, что смогут всё ратифицировать до августа, подчеркнул Ванханен.

Претензии Турции к скандинавским странам

Впрочем, ратификация шведской и финской заявок может затянуться из-за Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил: Анкара не может позволить Хельсинки и Стокгольму стать членами НАТО из-за их сотрудничества с курдскими организациями — Рабочей партией Курдистана (PПК) и Курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции, ЕС и США РПК признана террористической организацией.

Эрдоган назвал скандинавские государства гостевым домом для террористических организаций. Он отметил, что «в парламентах [этих стран] есть сторонники терроризма. Мы не можем относиться к этому позитивно».

Завершил свою речь президент Турции категоричным отказом: «[их делегации] приедут в понедельник в Турцию. Приедут, чтобы убедить нас в обратном? Пусть не утруждают себя».

Условно и срочно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS/Yves Herman

Турецкое государственное новостное агентство Anadolu выпустило большой материал, где рассказало о связях Финляндии и Швеции с курдскими организациями. По данным агентства, Турция за последние пять лет запросила экстрадицию 30 человек из Финляндии и Швеции за их связи с организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ и РПК. Однако реакции не последовало.

Анкара, согласно материалу Anadolu, не забыла, как в октябре 2019 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто осудил военную операцию Турции на севере Сирии «Источник мира» и заявил, что она «приведет к увеличению перемещений и человеческим страданиям». Власти Финляндии тогда же объявили, что правительство не будет утверждать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию.

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К Швеции претензий еще больше. Anadolu припомнило нынешней главе МИДа страны Анн Линде ее встречи с представителями YPG/РПК, а также то, что эти организации имеют офис в шведском Стокгольме с 2016 года.

В парламенте страны есть депутат Аминэ Какабаве, выступающая за сотрудничество с РПК. С ее подачи в апреле 2022 года в риксдаге состоялось заседание с тем, чтобы исключить РПК из списка террористических организаций ЕС. Но эту инициативу парламентарии не поддержали.

Как пишет исследователь из шведского университета Линкопинга Халид Хайяти, первая группа курдских политических беженцев прибыла в Швецию после военного переворота в Турции в 1971 году. С 1970-х годов в Швецию последовательно прибыло значительное число курдской интеллигенции, а также политиков. К концу 1980-х количество курдских писателей в Швеции превысило количество оставшихся в Курдистане.

«Нет»‎ — это только начало торга

Премьер Финляндии Санна Марин назвала заявления Эрдогана ‎тревожными, но выразила уверенность, «что всё можно решить путем диалога».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил более мягкую позицию Анкары, оставляющую больше маневра для дискуссии: Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если две страны откажутся от поддержки «‎террористических организаций»‎ и отменят эмбарго на поставки оружия.

Условно и срочно
нато флаги
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

17 мая глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что истинное желание Турции — добиться уступок по закупке американских истребителей F-35 на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В 2018 году Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку в связи с тем, что Турция закупила российские комплексы С-400. Вместо них США решили поставить Турции истребители F-16.

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил «Известиям», что заявления президента — это часть переговорного процесса.

— Я знаю, что все выступали против членства этих стран. Но процесс переговоров есть процесс переговоров. Я не знаю, насколько Турция будет настойчива, но я считаю, что торг будет, и эти страны могут предпринять меры против террористических групп, это откроет путь для членства, — подчеркнул политик.

Журналист, автор Telegram канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев также считает, что слова Эрдогана — это не окончательное решение, это элемент торга и повышение ставок.

Всё-таки это было больше эмоциональное высказывание, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Среди тем для торга также, например, эмбарго Финляндии и Швеции в отношении Турции по продаже вооружения. У Турции есть проблемы с экономикой, и она может ожидать какой-то материальной помощи для решения проблем с беженцами. То есть она может сейчас несколько тем одновременно поднять.

Говоря о заявлении Жана Ассельборна, он пояснил, что вопрос с поставками F-35 закрыт: конгресс США, администрация президента уже поддержали другой запрос Турции на приобретение 40 новых истребителей F-16 и восьми комплектующих для 80 истребителей.

В Анкаре дают сигнал: мы сторонники открытых дверей, мы не против новых членов, но мы должны что-то за это получить, — уточнил Яшар Ниязбаев.

Условно и срочно
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США

Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

Турция «серьезно обеспокоена деятельностью террористической организации РПК в Швеции и Финляндии», а также тем, что скандинавские страны прямо поддерживают YPG в Сирии, заявил «Известиям» эксперт турецкого аналитического центра SETA Энес Байраклы.

Если эти страны изменят свою политику в этих вопросах, Турция может одобрить их членство в НАТО, — допустил эксперт.

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Турецкий политолог Керим Хас с ним не согласен. По его мнению, давление на Финляндию и Швецию по поводу РПК и YPG — это только начало торга.

— Не думаю, что это главная головная боль Эрдогана, в других европейских странах тоже есть много оппозиционных курдов. Сами США поддерживают дочернюю организацию РПК в Сирии, — уточнил эксперт «Известиям».

По его мнению, есть несколько факторов, интересующих Эрдогана: получить от США F-16 побыстрее, снять санкции против F-35 и эмбарго на поставки вооружений.

При этом, делая громкие заявления против членства Финляндии и Швеции, президент Турции работает и на внутреннюю аудиторию как «харизматичный лидер, который противостоит требованиям США».

19 мая финского и шведского лидера будут принимать в Белом доме. Вступление их стран в НАТО и позиция Турции, как ожидается, станут главной темой переговоров.

Под вечер 17 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна хочет расширить свое сотрудничество с Турцией в рамках НАТО. Кроме того, он заверила: Стокгольм поддерживает борьбу со всеми формами терроризма, также как НАТО и ЕС, добавив, что шведы готовы к диалогу с Турцией для обсуждения и решения существующих вопросов. «Известия» направили запрос в МИД Швеции и Финляндии.

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