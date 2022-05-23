Снова год: в Финляндии ожидают членство в НАТО не ранее декабря

Процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО затянется до декабря. Об этом «Известиям» заявили в финском парламенте. Там уточнили: сейчас начинается этап ратификации заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в альянсе, к августу ожидается одобрение от США. К этому же времени заявку, предположительно, одобрит и большинство членов НАТО. Однако позиция Турции затянет переговоры до конца года, считают в парламенте. В совете по внешней политике и безопасности при президенте Турции «Известиям» заявили, что Анкара настроена решительно и отступать от своих требований к Финляндии и Швеции не намерена даже под давлением со стороны других стран альянса.

Затянется до конца года

Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО, далее должен начаться процесс ратификации — все 30 стран — членов блока должны одобрить их. Турция, имеющая вторую по величине армию в альянсе, уже объявила, что не поддержит членство Хельсинки и Стокгольма, если скандинавские страны не выполнят ее условия. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что эти две страны укрывают членов курдских отрядов народной самообороны (общепринятая аббревиатура YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которые с 1980-х стремятся создать независимое курдское государство на территории Турции. РПК признана террористической в Турции, США и ЕС.

Снова год Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме в Вашингтоне, США Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден 19 мая встретил в Вашингтоне премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё, чтобы обсудить их заявки в НАТО, и пообещал им «полную поддержку» со стороны США. За день до встречи главу Белого дома спросили, сможет ли он убедить Анкару поддержать заявки Хельсинки и Стокгольма, президент ответил: «Я думаю, у нас всё будет хорошо».

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Между тем первая страна, приветствующая заявку скандинавов, уже есть: премьер Эстонии Кайя Каллас 19 мая заявила, что правительство предварительно одобрило вступление финнов и шведов в НАТО.

Многие государства — члены альянса, особенно в регионе Северной Европы и в Прибалтике, быстро ратифицируют заявки Финляндии и Швеции. Большая часть этого процесса завершится уже к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, заявил «Известиям» советник по внешней политике Национально-коалиционной партии (третьей по размеру в финском парламенте) Генри Ванханен.

— Финляндия и Швеция уже несколько десятилетий считаются близкими партнерами НАТО и, следовательно, полностью совместимы с Североатлантическим союзом. С этой точки зрения их вступление не должно занять много времени, а переговоры, скорее всего, продлятся всего пару недель, — отметил политик. — Но, конечно, могут быть и ожидаемые проблемы, и я думаю, что в случае с Турцией мы увидим положительный результат только после дипломатических обсуждений. В лучшем случае Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года.

Он также уточнил, что Хельсинки долгое время продвигал прагматичные отношения с Россией.

— Однако на данный момент это кажется маловероятным. Естественно, такое развитие событий оказывает негативное влияние на двусторонние отношения между Финляндией и Россией. Москва долгое время выступала против членства Финляндии в НАТО и будет продолжать это делать, но присоединение Финляндии к НАТО не представляет угрозы для России, — заверил Генри Ванханен.

По его словам, республика будет укреплять свою безопасность и ожидает, что Россия поймет это. Он также подчеркнул, что в Хельсинки «хотели бы видеть стабильность и предсказуемость (в отношениях с Москвой), даже будучи членом НАТО».

Снова год Первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Руслан Цаликов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева направо) на заседании коллегии Министерства обороны РФ Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Реакция РФ на вступление Финляндии и Швеции станет «сюрпризом», при этом «будет меньше слов, будет больше фактических шагов в качестве реакции», заявила 19 мая представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение будет приниматься с учетом всего комплекса факторов и особенностей того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров, будет приниматься решение, но оно в первую очередь за военными», — подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила: «То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки».

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что «до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений».

«Известия» направили запрос в МИД Финляндии и Швеции, а также в пресс-службу НАТО.

Как показывает практика расширения альянса, обычно рассмотрение заявки страны на вступление в НАТО занимает около года. С момента подачи заявки Черногории в феврале 2016 года до получения статуса полноценного члена блока в июне 2017-го прошло 15 месяцев. Вступление Северной Македонии в НАТО заняло 13 месяцев — с февраля 2019 по март 2020 года.

Однако, учитывая мощную поддержку США в вопросе вступления финнов и шведов в альянс, для скандинавов могут сделать исключение и ускорить процесс.

Торг на месте

Член совета по внешней политике и безопасности при президенте Турции Исмаил Сафи заявил «Известиям», что позиция Анкары «максимально твердая».

— Если эти две страны хотят вступить в НАТО, они должны выполнить требования Турции. Анкара полна решимости в этом вопросе, — заверил политик.

Но отметил, что Турция «оставляет Хельсинки и Стокгольму время, чтобы исполнить ее требования».

Соединенные Штаты как никто другой заинтересованы в расширении НАТО, потому они будут главным посредником в диалоге Финляндии, Швеции и Турции, заявил в беседе с «Известиями» профессор Турецко-Германского университета Энес Байраклы.

Снова год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— США — основной двигатель расширения НАТО в этом регионе, потому они заинтересованы больше всего в присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. Конечно, они будут вести переговоры с Турцией, в этом нет ничего удивительного, но открытых заявлений о том, что Вашингтон готов обсуждать с Анкарой снятие санкций или поставки F-35, нет. Что, однако, не исключает закулисные переговоры и сделки, — отметил эксперт.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, а также источники Bloomberg сообщили, что Анкара на самом деле готова торговаться и требует от США передать ей истребители F-35 и снять санкции с оборонной индустрии Турции, введенные в 2018 году после того, как Анкара купила системы С-400 у России.

По мнению турецкого политолога Керима Хаса, прогноз, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в этом году, вполне выполним. Нет даже 1% шанса того, что президент Турции сможет заблокировать это решение, уверен эксперт.

— Эрдоган старается торговаться с США, на самом деле его главная головная боль — отсутствие конструктивных и устойчивых отношений с Байденом. Полтора года прошло, но его до сих пор не пригласили в Вашингтон, — пояснил эксперт «Известиям».

Политолог также отметил: среди предметов торга со стороны Турции не только вопрос с РПК и YPG, но и суд по делу турецкого Халк Банка (Halkbank).

В 2019 году США начали уголовное преследование банка, подозревая его в отмыве иранских нефтедолларов. 19 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что судебное разбирательство по делу Halkbank «политическое» и Анкара подняла эту тему на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

— Это дело волнует самого Эрдогана и его семью, это касается его лично, — уточнил Керим Хас.

New York Times в 2020 году сообщала, что президент Турции пытался договориться с Дональдом Трампом, чтобы тот закрыл дело Халк Банка. Однако прокуроры отказались. Анкара опровергла эти сообщения.

Снова год Истребитель F-35 Фото: commons.wikipedia.org/U.S. Air Force/Donald R. Allen

— 19 мая Чавушоглу начал разговор с дела Халк Банка, а не курдов или с других требований Турции — стало понятно, что именно это волнует Эрдогана. Он хочет, чтобы США закрыли это дело. Да, поставки F-16 тоже важны, но США их и так предоставят Турции в рамках союзнических обязательств по НАТО, — заключил политолог.

По его мнению, Финляндия и Швеция могут пойти на символические шаги ради удовлетворения запроса Анкары: снять ограничения на поставки вооружений Турции, введенные в октябре 2019 года на фоне турецкой военной операции на севере Сирии «Источник мира». Основной же торг, по мнению Керима Хаса, пойдет именно за Халк Банк.