Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России

Правительство Швеции 16 мая постановило подать официальную заявку на членство в НАТО, решение об этом было принято риксдагом (парламентом Швеции) большинством голосов. Немногим ранее о таком же ходе заявила и Финлядния. Балтийское море, северная часть которого была нейтральной для России с 1815 по 1917 год и с 1945 года по настоящее время, вскоре изменит свою политическую конфигурацию. О том, что за этим последует, — в материале «Известий».

Без изменений

Само по себе вступление обеих стран в НАТО как дипломатическое и политическое решение мало изменит сложившуюся ситуацию. Как минимум в силу того, что и Швеция, и Финляндия уже сотрудничают с альянсом более плотно, чем ряд стран, официально входящих в его состав. Обе стороны имеют достаточно современный набор вооружений как собственного производства (у Швеции в большем, у Финляндии в меньшем количестве), так и других стран Запада, унифицированных с основными стандартами НАТО. Обе стороны также активно участвуют в учениях и маневрах блока, как на чужой, так и на своей территории.

Мало что изменит и распространение на эти страны положений о коллективной обороне 5-й статьи Североатлантического договора. Хотя бы потому, что Россия не намерена нападать ни на одну из этих стран. Отдельно стоит отметить, что с точки зрения концентрации войск граница России с Финляндией является одним из самых демилитаризованных районов страны: там отсутствуют крупные войсковые соединения и практически нет военной инфраструктуры, которая позволила бы их оперативно развернуть.

Сухопутной границы с Швецией Россия не имеет, но на море Балтийский флот является самым маленьким на сегодня по составу из флотов России и фактически способен решать лишь оборонительные задачи.

Чужое море Фото: ТАСС/Виталий Невар

С изменениями

Наиболее реальным сценарием гипотетического конфликта выглядит вступление Швеции и Финляндии в войну в том случае, если она разгорится между Россией и какой-либо другой из стран НАТО. С точки зрения возможностей вооруженных сил Финляндия и Швеция не располагают большой военной мощью в мирное время. Однако численность их армий может многократно возрасти в случае объявления войны — с 30 тыс. до почти 100 тыс. человек для каждой из этих стран. Напомним, обе они сохраняют призывную систему, позволяющую содержать большое количество резервистов, которые могут быть мобилизованы при необходимости.

Впрочем, сами по себе вооруженные силы этих стран в контексте войны России и НАТО не представляют значительной угрозы. Эта угроза может заметно возрасти, в случае если на территории Швеции и Финляндии появится инфраструктура альянса, позволяющая развернуть значительный контингент войск и техники.

Одновременно надо сказать, что риски появления военной инфраструктуры НАТО вполне осознаются в Швеции, правящая партия которой заявила, что военные базы НАТО и ядерное оружие не будут развертываться на территории страны. Отношение России к этому вопросу уже выразил со своей стороны президент Владимир Путин, сообщивший, что ответ России будет зависеть именно от этого фактора. «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — заявил глава российского государства в понедельник на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.

«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — отметил Путин.

Чужое море Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прогнозы

Определенные шаги, впрочем, можно прогнозировать заранее. Во-первых, очевидно будет пересмотрен «демилитаризованный» статус Карелии, и там можно ожидать развертывание нескольких бригад Сухопутных войск вкупе с силами ПВО, ВВС и инфраструктурой, позволяющей нарастить этот контингент при необходимости.

Во-вторых, «военное будущее», очевидно, ждет и Кронштадт, который предыдущие два десятка лет постепенно превращался в тыловую базу, а в последние несколько лет активно благоустраивается как туристический объект. Вступление находящейся совсем рядом Финляндии в НАТО требует иметь в виду возможную угрозу с моря. Даже если речь не идет о гипотетическом «десанте в Петербурге», то диверсионная, разведывательная и минная активность противника в гипотетическом конфликте вполне возможны, и для парирования этой угрозы потребуется наращивание сил в Кронштадте, на побережье и на некоторых из близлежащих мелких островов (фортов).

Это наращивание за счет легких сил флота, авиации, береговых частей (в том числе ракетных комплексов), систем противовоздушной обороны, морской пехоты и т.д. можно реализовать довольно быстро. Следует также задуматься и о развитии главной базы флота в Балтийске (Калининградская обл.) с учетом появления в числе противников ВМС Швеции.

Наверняка нужно быть готовыми и к тому, что даже без появления новых инфраструктурных объектов и в Швеции, и в Финляндии увеличится объем присутствия самолетов и кораблей других стран НАТО. В первую очередь стоит ждать активизации разведывательной авиации альянса. «Посейдоны», RC-135, E-3, беспилотники «Глобал Хок» и другие виды летательных аппаратов наверняка станут частыми гостями на аэродромах обоих государств. Точно так же там будут регулярно появляться боевые корабли США и их союзников по НАТО.

Чужое море Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tt/Karl Melander

В целом же ни безопасность самих Швеции и Финляндии, ни безопасность в регионе вообще от их решения вступить в НАТО не вырастет. Риск конфликта, который может начаться с участием какой-либо из других стран НАТО, растет, а две ранее нейтральные страны, благополучно прошедшие в этом качестве холодную войну (а Швеция и обе мировых) теперь становятся потенциальными участниками боевых действий.

Впрочем, говорить об этом в самих Швеции и Финляндии сейчас немодно. Напряженная обстановка практически исключает спокойный учет мнений населения и политических элит по такому животрепещущему вопросу, как вступление в военный блок на грани возможного конфликта с одной из двух ведущих ядерных держав планеты.