В Швеции официально приняли решение о вступлении в НАТО

Власти Швеции официально приняли решение о вступлении в НАТО. Об этом сообщили в правящей Социал-демократической партии страны 15 мая.

В сообщении говорится о том, что на своем заседании 15 мая правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО.

«Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение сказать «да» и подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО. Российская спецоперация по защите Донбасса ухудшила ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом», — заявила глава шведского МИДа Анн Линде в своем Twitter.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии за вступление в альянс выступает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

14 мая президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и рассказал ему о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущение вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса. В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу.

Кроме того, военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец заявил «Известиям», что финны и шведы должны понимать, что, как только какие-то объекты НАТО появятся на территории Швеции и Финляндии, в российском Генеральном штабе эти объекты будут обведены красным кружком. Это значит, что при малейшем вооруженном конфликте в сторону России от этих стран эти цели будут уничтожаться мгновенно или в первую очередь. Все это будет крошиться и дымиться от наших ракет.

Полковник в отставке также подчеркнул, что еще пять лет назад, согласно социологическим исследованиям, порядка 70% шведов и финнов не хотели быть в составе Североатлантического альянса.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР, старший полковник Чжоу Бо заявил в тот же день, что при вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться возле Санкт-Петербурга.